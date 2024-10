A- A+

CELEBRAÇÃO Fernanda Montenegro e sua devoção ao teatro: ''Compromisso inquebrantável'' No decorrer de mais de sete décadas, atriz alcançou a consagração absoluta, comovendo público e recebendo os principais prêmios

Transitando entre textos clássicos e filiados ao mercado, Fernanda deu provas de versatilidade. A partir do final dos anos 1960 esteve tanto em montagens de peças contundentes (“A volta ao lar”, de Harold Pinter, “O interrogatório”, de Peter Weiss) quanto em comédias impagáveis (“O marido vai à caça”, de Georges Feydeau, “O amante de Madame Vidal”, de Louis Verneuil).

Estabeleceu sólido elo com Millôr Fernandes, participando de algumas encenações de suas peças — como “É...”, feito particularmente importante. Durante os anos 1980, Fernanda abraçou muitos desafios.

Em “As lágrimas amargas de Petra von Kant”, espetáculo do Teatro dos 4 para o texto de Rainer Werner Fassbinder, marcou com interpretação definitiva.

Fez incursão pontual no terreno da tragédia em “Fedra”, de Racine. E mergulhou na poesia de Adélia Prado no excepcional “Dona Doida, um interlúdio”.

No início da década de 1990, confirmou atitude destemida. Vinculada ao teatro de texto, enveredou pela refinada linguagem experimental de Gerald Thomas em “The Flash and Crash Days”, dividindo a cena com a filha, Fernanda Torres.

Nos anos 2000, Fernanda diminuiu a constância nos palcos, mas não se afastou do teatro.

Passou a se dedicar a oficinas de leitura dramática de obras de autores expressivos. Voltou à cena no minimalista e ótimo solo “Viver sem tempos mortos”, a partir de textos de Simone de Beauvoir.

Posteriormente, incorporou a leitura em seu trabalho ao transportar as palavras de Simone para esse formato, também adotado no projeto seguinte: “Nelson Rodrigues por ele mesmo”, baseado no livro organizado por Sonia Rodrigues.

No decorrer de mais de sete décadas devotadas ao teatro, Fernanda alcançou a consagração absoluta: comoveu o público e ganhou os principais prêmios.

Em plena atividade aos 95 anos, reafirma inquebrantável comprometimento com a própria profissão.

