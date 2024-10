Confira a reação de João Vicente ao saber que Sabrina Sato espera filho de Nicolas Prattes

A- A+

O ator João Vicente de Castro se jogou ao chão do banheiro, se encolheu e começou a chorar quando recebeu a notícia que sua ex-namorada, Sabrina Sato, está grávida. No vídeo bem-humorado publicado pela produtora Porta dos Fundos no Instagram, ele mostra as ''reações'' que teve em relação ao anúncio.



A apresentadora de 43 anos anunciou na manhã desta quarta-feira (16) que espera um filho, fruto de seu relacionamento com Nicolas Prattes — com quem namora, oficialmente, desde o ínicio do ano.

''Quando você descobre que sua ex está grávida'', se intitula o vídeo publicado na plataforma, no qual o artista ainda aparece, por exemplo, batendo a cabeça contra uma janela, deitado em um sofá encolhido e recriando, em uma mulher, a pinta que a apresentadora tem na testa com uma caneta.



A web seguiu a brincadeira iniciada por João Vicente: ''Perder uma Sabrina realmente não deve ser fácil'', brincou uma internauta. Outro ainda lembrou: ''Gente, a Sabrina já está na segunda gravidez pós João''.

Sabrina Sato e o ator namoraram entre 2013 e 2015 e hoje mantém uma relação de amizade. ''A admiração pelo outro continua. Mesmo separados. O nosso relacionamento nunca vai deixar de existir'', disse ela uma vez sobre o assunto.

Sabrina Sato grávida pela segunda vez

Sabrina já é mãe de Zoe, de 5 anos, fruto do casamento que teve com o ator Duda Nagle. A união acabou em março do ano passado. Nicolas Prattes, por sua vez, será papai de primeira viagem. Sabrina e Nicolas oficializaram um namoro no início deste ano. Em setembro, ficaram noivos.



50 vezes na semana

Recentemente, uma declaração do ator sobre a frequência em que o casal fazia sexo chamou a atenção no noticiário. Na estreia da segunda temporada do programa "Sobre nós dois", do GNT, Nicolas falou sobre a quantidade de vezes que ele e Sabrina Sato transavam no início do namoro. “Considerando que a gente se vê sete dias na semana…Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes. Olha só, 24 horas por dia, de segunda a segunda, de férias, sem fazer absolutamente nada”.

Nicolas Prattes é protagonista em ''Mania de você''

Atualmente, Nicolas Prattes interpreta Rudá, um dos quatro protagonistas de ''Mania de você'', novela das 21h da TV Globo. A primeira aparição de Nicolas Prattes na TV foi em "Terra nostra", quando interpretou o pequeno Francesquinho, filho dos protagonistas Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda).

Qual é a idade de Sabrina Sato e Nicolas Prattes?

Sabrina Sato tem 43 anos e Nicolas Prattes, 27 anos.

