Cinema Leandro Hassum irá interpretar Silvio Santos no cinema; veja primeira imagem do filme "Sílvio Santos vem aí" terá direção de Cris D'Amato e roteiro assinado por Paulo Cursino

O ator e comediante Leandro Hassum irá interpretar Silvio Santos em "Silvio Santos vem aí", novo longa com direção de Cris D'Amato e roteiro assinado por Paulo Cursino.

O filme irá retratar os bastidores do programa de estrondoso sucesso que consagrou o comunicador falecido em agosto.

Além de Hassum, o novo filme irá contar com as participações de Manu Gavassi, como a publicitária Marília, e Regiane Alves, no papel de Íris Abravanel.

As filmagens começaram na última semana, em São Paulo. O longa, com produção da Paris Entretenimento, terá distribuição da Paris Filmes. A estreia está prevista para agosto de 2025.

Recentemente, a história de Silvio Santos foi retratada no filme "Silvio", com Rodrigo Faro no papel do apresentador. Antes disso, a série "O rei da TV", do Disney+, trouxe José Rubens Chachá na pele de Silvio por duas temporadas.

