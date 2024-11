Fã ignora segurança e mostra, pela primeira vez, a lápide de Silvio Santos

A- A+

Um fã de Silvio Santos ignorou as recomendações de segurança do Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, e fez uma foto e um vídeo da lápide do apresentador.

As imagens, publicadas pela primeira vez nas redes sociais, viralizaram e chamaram atenção do público nesta quarta-feira (13), três meses após a morte do comunicador e empresário, aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia.

A sepultura de Silvio Santos é ornamentada com escritos em hebraico, enquanto a lápide apresenta a seguinte reprodução de um versículo bíblico: "A ti foi dito ó homem, o que é bom e o que o Eterno exige de ti: somente que saibas agir com justiça, amar a benevolência e caminhar discretamente com o teu Deus".

Abaixo, é possível ainda ler: "Aqui descansa Senor Abravanel ben Alberto", em referência ao nome de batismo do apresentador.

"Filho, amado e escolhido de Deus para espalhar amor e alegria entre os homens. Com muito amor de sua esposa, filhos e netos", completa a mensagem.

É possível visitar lápide de Silvio Santos?

Admiradores de Silvio Santos dificilmente conseguirão visitar o túmulo onde o apresentador foi enterrado, no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo.

É que o lugar não tem acesso liberado ao público em geral — por ser um um templo sagrado, apenas seguidores da religião judaica podem entrar.

A recomendação, entre frequentadores judeus, é pela discrição, sem a realização de fotos ou vídeos, algo que foi ignorado pelo homem que fez o tal conteúdo.

Ao Globo, a instituição, administrada pela associação Chevra Kadisha de São Paulo, afirma que o “cemitério é um templo santo para a religião” e que, por isso, o acesso ao local não é liberado para o público em geral.

Devido à tradição judaica, mesmo pessoas que pertencem ao judaísmo, não realizam homenagens ao morto em seu local de sepultamento.

Nos dias subsequentes ao enterro de Silvio Santos, o cemitério israelita reforçou o controle do acesso ao local.

Pessoas da comunidade judaica estão precisando provar que pertencem realmente à religião para entrar no espaço.

Veja também

luto Morre Roy Haynes, gigante do jazz que tocou com Sarah Vaughan e Charlie Parker, aos 99