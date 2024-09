A- A+

CELEBRIDADES Filha de Silvio Santos relembra relógio com a voz do pai que foi sucesso nos anos 1990 Coleção de relógios trazia a função de ouvir as horas com a voz do apresentador

Daniela Abravanel, filha do apresentador Silvio Santos, fez uma série de postagens em suas redes sociais relembrando o pai, que faleceu no mês passado. A empresária relembrou um item de colecionador que fez sucesso nos anos 1990 e início dos 2000: o relógio com a voz de Silvio.

Apelidado de "relógio do Baú", o item era exclusivo de quem comprava o carnê do Baú da Felicidade e contava com a função de ouvir as horas com a voz do apresentador. O relógio da marca Talking é muitas vezes associado ao público com deficiência visual, que necessita de audiodescrição, mas era anunciado como um item para todos os públicos.

"Achei mais esse presente que você nos deixou. Já com saudades das suas ideias especiais. Seus fãs vão amar", escreveu Daniela nos Stories.

Ela também compartilhou uma foto de toda coleção de relógios, do modelo mais básico ou mais chamativo.

