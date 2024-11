''Ainda Estou Aqui'' se torna o livro mais vendido do Brasil e autor celebra; confira

A- A+

''Ainda Estou Aqui'' se tornou o livro mais vendido do Brasil, na Amazon brasileira. A obra, que deu origem ao filme protagonizado por Fernanda Torres, ultrapassou ''Café com Deus Pai 2025: Porções Diárias de Transformação'' e ficou em primeiro lugar dos livros mais vendidos e populares na plataforma.

O autor Marcelo Rubens Paiva utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (21) para celebrar no seu perfil do X (antigo Twitter) a marca alcançada do seu livro. Marcelo - filho de Eunice e Rubens Paiva - compartilhou a história real de luta e perseverança da sua família, após o desaparecimento do seu pai

— Marcelo Rubens Paiva (@marcelorubens) November 21, 2024

Adaptação cinematográfica

''Ainda Estou Aqui'', um dos filmes favoritos ao Oscar 2025, já foi assistido por mais de um milhão de pessoas no Brasil e liderou a bilheteria nacional no final de semana de estreia.

A história acompanha Eunice Paiva durante 40 anos em busca da verdade sobre o desaparecimento do seu marido, Rubens Paiva, na década de 1970, durante a ditadura militar brasileira.

