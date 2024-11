Mãe de Selton Mello teve a mesma doença de Eunice Paiva, de "Ainda Estou Aqui"

A- A+

Eunice Paiva, advogada cuja luta para descobrir o verdadeiro paradeiro do marido, o engenheiro e político Rubens Paiva, assassinado pela ditadura militar brasileira, é contada no filme "Ainda estou aqui", de Walter Salles, viveu com o Alzheimer durante 15 anos.

Um recorte desse momento, aliás, é a última cena do longa, escolhido para representar o Brasil no Oscar e em cartaz nos cinemas brasileiros: Eunice, no fim da vida, diante da televisão, assiste, enfim, à notícia do reconhecimento de que seu marido fora morto pelo regime militar.

Neste momento, ela é interpretada por Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, que encarna a protagonista do o início até esse trecho do filme.

O que poucos sabem é que a mãe de Selton Mello, ator que vive Rubens Paiva no longa, também sofreu com o Alzheimer.

Em seu livro biográfico "Eu me lembro" (publicado em 2023 pela editora Sambô), em que mistura reflexões sobre o ofício e lembranças dos 40 anos de carreira, ele conta como foram os últimos anos da mãe, Selva Aretuza Melo, que morreu em julho passado, após ser diagnosticada com Alzheimer e perder progressivamente a visão, os movimentos e a fala:

"Dona Selva sempre foi a nossa força e nosso motor. O Alzheimer dela veio fortalecer meu senso de guardião de memória da família", relata na obra.

Mineira de Nepomuceno, ela aprendeu a dirigir para levar Selton e o irmão, Danton Mello, para fazer publicidade e novelas.

"O sucesso que temos devemos a ela. Tenho muita saudade de ser levado para minha mãe pro trabalho. Eu procuro manter uma sensação íntima de que ainda sou levado por ela. Penso também que talvez não tenha cortado o cordão umbilical e gosto desse cordão", discorre Selton, que afirma ainda que a notícia da doença da mãe foi a pior que já recebeu na vida.

"Agora minha mãe está dentro de mim. Converso com ela. Peço conselhos, estou mais perto dela do que nunca. E a tristeza foi ficando de lado, porque sou imensamente interessado, como ela, nas coisas que não podemos tocar. Sou inteiramente ligado nas forças de outros lugares e, nesse lugar não visível, eu estou sempre com a minha mãe. E ela acabou de sorrir aqui dentro, gostando dessa resposta, continua o ator. "Perdi minha referência mais sensível. Desde então o meu exercício foi o de continuar fazendo para ela".

