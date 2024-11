PEBA: 2ª edição do projeto une africanidade de Pernambuco e Bahia, a partir desta terça (19)

A- A+

O projeto PEBA – Pernambuco e Bahia promove sua 2ª edição celebrando a riqueza da herança africana dos dois estados em uma programação que inclui exposição, cinema, oficinas, rodas de conversa, lançamento de livro, seminário, cortejos e espetáculos musicais.

O lançamento oficial da nova edição do projeto será nesta terça (19), às 21h, no Terra Café Bar, na Boa Vista, com show cultural do músico e compositor pernambucano Valdi Afonjah, artista que é referência do reggae e da música afro em Pernambuco.

O show terá participações da artista e líder religiosa Mãe Beth de Oxum e seu Coco de Umbigada e da cantora, compositora e batuqueira Isaar. Às 22h, será a vez da Ekedy Sinha da Casa Branca, de Salvador, subir ao palco com o show “Na Seiva da Voz”.

PEBA

O projeto foi idealizado pelo fotógrafo Sérgio Figueiredo e a pedagoga e arte educadora Williany Amaral, sua companheira, com a ideia de promover a interlocução entre os trabalhos de artistas pernambucanos e baianos para fomentar o debate sobre a influência cultural afrodescendente e a luta contra o racismo.

Esse ano, a iniciativa conta com o patrocínio do Ministério da Cultura; apoio da Fundação de Cultura e Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife, Sesc, Caixa Cultural, Terra Café, Ponto de Cultura Estrela de Ouro e Museu da Abolição. A produção é assinada pela Grão Fotos, Pedro Castro, Afonso Oliveira e a coprodução da Orum Produções e da Roda Produção Cultural. A realização é da Associação dos Produtores de Artes Cênicas e Música de Pernambuco (Apacepe).

A programação apresenta exposição fotográfica e outras expressões no campo das artes visuais, com curadoria de Sérgio Figueiredo e do artista plástico Toni Braga; mostra de cinema; oficinas educativas e artísticas; rodas de conversa; seminário; lançamento de livro; cortejos e espetáculos.

As atividades são abertas ao público nos espaços da Caixa Cultural, Terra Café Bar, Sesc Santo Amaro e o Ponto de Cultura Estrela de Ouro, no município de Aliança, Mata Norte de Pernambuco.

Exposição

No quarta-feira (20), quando se celebra o primeiro feriado Dia da Consciência Negra, a exposição fotográfica “PEBA – A Afrobrasilidade de Pernambuco e Bahia” será aberta na Galeria 1 da Caixa Cultural, a partir das 16h.

A mostra ficará em cartaz no espaço até o dia 9 de fevereiro de 2025, reunindo trabalhos de mais de 30 fotógrafos e fotógrafas das duas localidades e outros elementos das artes visuais. O artista plástico Toni Braga fará uma performance visual com referência à cultura dos dois estados. Ainda na abertura, o PEBA receberá o show da Ekedy Sinha e em seguida, o cortejo do Maracatu Estrela Brilhante do Recife, sob o comando da Rainha Marivalda e do Afoxé Oyá Alaxé

Outras atividades

Destaque, ainda para a oficina de Histórias em Quadrinhos com Eron Villar (PE) e o lançamento do livro "Contos dos Orixás – O Rei do Fogo de Hugo Canuto (BA)", seguido de roda de conversa com o autor, além do aniversário de 70 anos do Cavalo Marinho Mestre Batista. A programação completa está disponível na página do Instagram do projeto ou neste link.

