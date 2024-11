A- A+

Exposição Fotográfica Poeta recifense Miró será homenageado em exposição fotográfica na Unicap

Na próxima terça-feira (19), véspera do Dia Nacional da Consciência Negra, o poeta recifense Miró será tema da exposição “Entrando para fora e saindo para dentro”, produzida por estudantes concluintes do curso de Fotografia da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

A mostra, que é aberta ao público a partir das 18h30, apresentará imagens do cotidiano do Recife, com atenção especial para lugares frequentados pelo artista, como o Hotel Central, o Bairro do Recife e o bairro da Boa Vista.

A abertura da exposição será no espaço receptivo da Unicap. A partir do dia 28 de novembro, a mostra ficará em exibição no hall da Biblioteca da universidade.

O processo de criação da exposição contou com o apoio do curador da obra de Miró, o escritor, pesquisador e professor Welligton de Melo, responsável pela biografia ainda a ser lançada do poeta.



Também foram feitas leituras coletivas e exercícios criativos a partir de poemas e de vídeos que registraram os textos e as performances do artista, falecido em 2022.

A curadoria da mostra conta com texto de apresentação do escritor, romancista e editor Sidney Rocha, ex-aluno da especialização Narrativas Contemporâneas da Fotografia e do Audiovisual da Unicap.

Dentre os participantes da mostra, está Clarice Melo, fotógrafa da Folha Pernambuco.



Além dela, participam também do trabalho Aslam Santana, Gabriel Silva, GG Silva, Karla Monteiro, João Gregório, Julia Brito, Mikhaela S. Sandes e Paulo André Pedrosa.

Miró

João Flávio Cordeiro da Silva, nascido em 1960, ficou conhecido artisticamente como Miró da Muribeca. É um dos nomes de maior destaque da cena da arte independente de Pernambuco dos últimos vinte anos.

Apesar de mais célebre pelos textos que traziam forte crítica ao racismo, à violência e à desigualdade social, Miró era também dono de um talento singular para observar dramas humanos universais como a relação com o divino, as dinâmicas familiares e o amor.

Serviço:

Exposição Entrando para fora e saindo para dentro” - homenagem a Miró

Data: 19/11

Local: Salão Receptivo da Unicap

Horário: 18h30



