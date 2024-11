A- A+

CULTURA POPULAR Dia Municipal do Maracatu de Baque Solto: Câmara do Recife reúne 40 agremiações nesta terça (12) Dia 12 de novembro é, também, aniversário de Mestre Salustiano, que faria 79 anos

Nesta terça (12), celebra-se o Dia Municipal do Maracatu de Baque Solto, data que foi instituída no Recife através da Lei 19.188/2024, proposta pelo vereador Almir Fernando (PSB).

Em alusão à data, a Câmara de Vereadores do Recife realizará uma sessão solene a partir das 16h, com uma homenagem a 40 grupos de maracatus da Capital pernambucana e da Zona da Mata Norte.

O dia 12 de novembro também é a data de nascimento de Mestre Salustiano (1945-2009), um dos mais importantes nomes da cultura popular pernambucana, especialmente do maracatu de baque solto. Salu foi criador do Piaba de Ouro.

Foi em homenagem ao mestre rabequeiro que, também neste 2024, o maracatu foi reconhecido oficialmente como Patrimônio Artístico e Cultural Imaterial do Recife, através da Lei nº 19.187/2024.

Entre os nomes confirmados para a sessão solene desta terça (12), estão o Mestre Anderson Miguel, do Maracatu Cambinda Brasileira do Cumbe (Nazaré da Mata), que fará a abertura cantando o Hino Nacional; o Mestre João Paulo, do Maracatu Leão Misterioso (Nazaré da Mata), reconhecido como o "Papa do Maracatu”, e Manoelzinho Salustiano, filho do Mestre Salu.

O vereador Almir Fernando é o autor do projeto de lei que instituiu o Diua Municipal do Maracatu de Baque Solto | Foto: Guga Matos/CMR

A homenagem aos 40 grupos de maracatus será guiada por critérios que valorizam o legado e a representatividade dessa manifestação cultural. Os critérios definidos foram, pela ordem: Fundado pelo Mestre Salu, o Piaba de Ouro; de Recife; Centenários; Mulheres presidentes; Fundadores da Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco.

Maracatu de Baque Solto

Atualmente, existem 111 agremiações filiadas à Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco, cuja sede, em Aliança (Mata Norte), é denominada “Casa do Mestre Salu” e “Terreiro Leda Alves”.

A entidade desempenha um papel fundamental na articulação e preservação dos maracatus, promovendo a continuidade de uma tradição que remonta aos tempos da escravidão e que até hoje ecoa nas ruas e nas festas de Pernambuco.

Na prática, o maracatu de baque solto se caracteriza por um conjunto de rituais e manifestações culturais que envolvem música, dança e figuras folclóricas.

Os participantes, conhecidos como “folgazões”, dividem-se entre os músicos, que tocam instrumentos de sopro e percussão, e aqueles que se vestem com trajes típicos e encarnam personagens do folguedo, como o Caboclo de Lança, o Rei e a Rainha, a Dama do Paço, o Arreiamá, o Baianal, o Bandeirista, entre outros.

Esses personagens, ricos em simbologias, representam a fusão de influências indígenas e europeias, formando um espetáculo de cores, sons e ritmos que encantam e mobilizam as comunidades por onde passam.



SERVIÇO

Reunião solene - Dia Municipal do Maracatu de Baque Solto

Quando: Terça (12), às 16h

Onde: Câmara Municipal do Recife - Rua Princesa Isabel, 410, Boa Vista - Recife-PE

Acesso gratuito



Veja também

Música Últimos ingressos para o show de Oswaldo Montenegro, em Olinda; saiba como comprar