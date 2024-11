Cine-Chã de Camará: Mata Norte recebe primeira sala de cinema rural

A- A+

O Mestre Zé Duda será eternizado dando seu nome ao Cine-Chã de Camará, primeira sala de cinema voltada para as comunidades rurais da Mata Norte de Pernambuco, inaugurada neste sábado (23), a partir das 16h, pelo Ponto de Cultura Estrela de Ouro, na Chã de Camará, no município de Aliança.



A nova sala tem como proposta promover o acesso ao cinema e valorização cultural aos moradores de áreas rurais do interior de Pernambuco. O Cine-Chã de Camará – Mestre Zé Duda foi viabilizado pela Lei Paulo Gustavo com o objetivo de democratizar o acesso à cultura audiovisual para os moradores de Aliança e Condado.



A nova sala oferecerá exibições cinematográficas que celebram as raízes e a memória locais. A mostra inaugural será aberta ao público, com classificação livre.



Mestre Zé Duda

O equipamento homenageia Mestre Zé Duda, figura de destaque no maracatu rural, que dedicou mais de seis décadas à cultura popular pernambucana. Nascido em 1939, Mestre Zé Duda liderou importantes grupos de maracatu, como o Maracatu Rural Estrela de Ouro.



O Mestre participou de projetos marcantes, como a parceria com o músico Jorge Mautner no "Maracatu Atômico Kaosnavial". Seu legado permanece vivo como símbolo de resistência, improviso e celebração da cultura nordestina.

Mostra de inauguração

A programação de inauguração contará com a exibição de dois filmes que ilustram diferentes facetas da cultura brasileira.



"Mestres Artífices da Ladeira da Conceição da Praia", dirigido por Hirosuke Kitamura, traz um olhar sobre a luta dos artesãos e artífices da Ladeira da Conceição da Praia, em Salvador, para permanecerem em seus locais de trabalho diante de ameaças de remoção. Com duração de 5 minutos e 32 segundos, o documentário é uma celebração de resistência e patrimônio cultural.



Outro destaque é o filme "Maracatu Atômico Kaosnavial", dos pernambucanos Afonso Oliveira e Marcelo Pedroso, que registra o encontro artístico entre Jorge Mautner e Mestre Zé Duda em um projeto colaborativo que mistura elementos do maracatu, ciranda e outras tradições culturais da Zona da Mata.



O filme tem 26 minutos e 38 segundos de duração e apresenta a riqueza das trocas culturais vividas por esses artistas.



Segundo a organização, o público presente na mostra inaugural receberá distribuição gratuita de pipoca, garantindo um ambiente acolhedor e celebrativo para a comunidade.



SERVIÇO:

O quê: Mata Norte inaugura primeira sala de cinema rural

Quando: Sábado, dia 23, a partir das 16h

Onde: Ponto de Cultura Estrela de Ouro, Chã de Camará, Zona Rural de Aliança

Programação: Exibição de filmes e distribuição gratuita de pipoca

Classificação: Livre

Veja também

Famosos Confira famosos que acessaram benefício que auxilia o setor de eventos