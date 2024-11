A- A+

CINEMA Mostra Ambiental de Cinema do Recife encerra edição com filme sobre Pepe Mujica O documentário "Os Sonhos de Pepe", do uruguaio Pablo Trobo, será exibido neste sábado (16)

A 9ª Mostra Ambiental de Cinema do Recife (MARÉ) está chegando. A última sessão na Capital pernambucana ocorre neste sábado (16), a partir das 18h, no Armazém do Campo, com a exibição inédita do filme "Os Sonhos de Pepe", do uruguaio Pablo Trobo.

O documentário acompanha Pepe Mujica em suas agendas e atividades políticas. Trobo seguiu de perto o ex-presidente uruguaio durante 15 anos, interessado em sua filosofia de cuidado com o planeta.

Antes do longa, será exibido o média-metragem “Mulheres na Conservação”, de Paulina Chamorro e João Marcos Rosa. Também será realizada uma roda de poesia com a escritora Cida Pedrosa, acompanhada por convidados cordelistas, e festa de encerramento comandada pela DJ Lupe.

Com a finalização das atividades presenciais no Recife, a MARÉ ganha formato online. Por meio da plataforma digital MARÉ Play, o público terá acesso gratuito a 18 filmes ambientais nacionais, de 18 a 22 de novembro.

Também em formato remoto, será realizado o Seminário MARÉ + Toró - Clima, Tecnologia e Cutura, com uma série de painéis focados nos grandes temas ambientais. As atividades ocorrem entre os dias 19 e 21 de novembro, através do YouTube da MARÉ.

Serviço:

Sessão final 9ª MARÉ - Recife

Quando: sábado (16), às 18h

Onde: Armazém do Campo - Av. Martins de Barros, 387, Bairro do Recife

Entrada gratuita



Veja também

Literatura Fliporto: primeiro dia da feira literária ocupa Mercado Eufrásio Barbosa