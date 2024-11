Trailer do novo filme de "Bridget Jones" revela destino dramático de personagem

A- A+

Nesta quarta (13), o trailer de "Bridget Jones: Louca pelo Garoto" foi divulgado pela Peacock, sendo o quarto e último filme da franquia.

Porém, o vídeo trouxe uma surpresa para os fãs de Bridget: o longa abordará a jornada da protagonista enquanto enfrenta o luto da perda de Mark Darcy (Colin Firth).

Em "Louca pelo Garoto", a personagem de Renée Zellweger encara as redescobertas e novos caminhos que se formam em sua vida, com novas pessoas e experiências.

Novidades

Entre o elenco, existem duas novidades principais (e românticas): Mr.Wallaker (Chiwetel Ejiofor), maduro professor de seus filhos, e Roxter (Leo Woodall), jovem e espontâneo.

Além dos novos nomes, personagens originais na trama retornam para "Bridget Jones: Louca pelo Garoto": Daniel Cleaver (Hugh Grant), o pai de Bridget (Jim Broadbent), a mãe de Bridget (Gemma Jones), Dr. Rawlings (Emma Thompson) e Miranda (Sarah Solemani), entre vários outros.

Fidelidade

Na verdade, a trama da morte de Darcy não é novidade para quem acompanha os livros. Na obra homônima ao filme, lançada em 2013, os leitores acompanham Bridget cinco anos após a perda do personagem.

Encorajada pelo padrinho de seus dois filhos com Darcy, Cleaver, a protagonista tenta deixar de lado sua tristeza. Na época, a notícia da morte de Mark também chocou os fãs.

Colin Firth (Darcy) em "O Bebê de Bridget Jones" (2016). Foto: Universal Pictures/Divulgação

E as polêmicas não se restringiram ao roteiro do lançamento. De acordo com reportagem publicada pela revista "Life & Style"publicada neste último fim de semana, Renée não teria se posicionado sobre o corte de Colin do elenco de "Bridget Jones: Louca pelo Garoto", mesmo tendo grande influência no set.

Ainda de acordo com a reportagem, o próprio ator teria "sentido" o silêncio da atriz.

O ator fez parte importante nos três primeiros filmes da franquia: O Diário de Bridget Jones (2001); Bridget Jones: No Limite da Razão (2004); O Bebê de Bridget Jones (2016).

Até então, nada foi confirmado pelos atores.



O lançamento de "Bridget Jones: Louca pelo Garoto" está marcado para 2025, ainda sem data definida.



Confira aqui o trailer



