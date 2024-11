Patrick Dempsey: confirmado na CCXP, ator foi do "esquisito" das comédias a "homem mais sexy"

A- A+

Patrick Dempsey, o Dr. Derek Shepherd da série "Grey’s Anatomy", acaba de ser confirmado como um dos principais convidados da Comic Con Experience (CCXP), que vai do 5 ao 8 de dezembro em São Paulo.

O ator de 58 anos, que participará do evento de cultura geek no sábado dia 7, é um dos grandes galãs da atualidade, graça ao seu papel na longeva série médica.

Amante acidental

Muito antes de se firmar como o Don Juan dos hospitais, porém, Dempsey fez sucesso retratando um outro tipo de personagem. Ele começou a carreira de ator em 1985, aos 18 anos, em peças de teatro que rodaram os Estados Unidos.

Em Hollywood, ele conquistou o público interpretando personagens esquisitos e desajeitados em comédias jovens como "Namorada de aluguel" (1987) e "Loverboy – Garoto de Programa" (1989).

No primeiro, ele pagava uma menina para ser seu par romântico. No segundo, ele virava amante por acidente.

Os anos 1990 foram de altos e baixo na carreira. Fez elogiadas participações em séries como "Will & Grace" e "Once and again". Nesta última, foi, inclusive, indicado ao Emmy de melhor ator convidado em 2001.

Mas foi com o neurocirurgião talentoso e romântico de "Grey's Anatomy" que ele reencontrou o caminho do sucesso nos anos 2000.

Interpretando por mais de dez anos o "McDreamy" da série, firmou-se como um dos maiores galãs da TV moderna.

Dempsey deu vida ao Dr. Derek Sheperd durante 11 temporadas, contracenando ao lado de atrizes como Ellen Pompeo (Meredith Grey). Foto: Divulgação

Seu trabalho na série lhe rendeu duas indicações ao Globo de Ouro de melhor ator em série dramática, em 2006 e 2007.

O ator, porém, saiu da série - que ainda está no ar - no episódio 21 da temporada 11, exibido originalmente em maio de 2015, dez anos após a estreia.

De volta às comédias românticas

Na esteira do sucesso de "Grey's Anatomy", Dempsey também fez blockbusters no cinema, fazendo o par romântico de Amy Adams em "Encantada" (2007) , de Reese Whiterspoon em "Sweet home Alabama" (2002), e de Michelle Monaghan em "O melhor amigo da noiva" (2008).

Homem "mais sexy" do mundo

No ano passado, o ator americano foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista "People".

"Eu estou feliz por isso acontecer nesse ponto da minha vida", disse o ator à revista. "“É bom ter o reconhecimento, mas me dá a plataforma para usá-lo para algo positivo.”

Além de ator, Patrick Dempsey se dedica ao automobilismo e a colecionar carros novos e antigos.

Ele é propritário da equipe Dempsey Racing e corre o Campeonato Mundial de Endurance, organizado pela Federação Internacional de Automobilismo, com um Porsche 911 RSR na categoria LM GTE AM.

Casado com a maquiadora Jilian Dempsey, ambos pais de Talula, de 21 anos e dos gêmeos Sullivan e Darby, de 16 anos, o ator também se dedica a uma fundação que leva o sobrenome da família.

Ela apoia pacientes com câncer e seus familiares e foi fundada em homenagem à mãe do artista.

Outras atrações

Além de Dempsey, outra estrela de "Grey's Anatomy" foi confirmada no CCXP deste ano.

A eterna doutora Cristina Yang do seriado, Sandra Oh virá ao país para divulgar a animação "Invencible", da Prime Video, em que atua como dubladora.

As credenciais diárias do evento (para sábado dia 7) já estão esgotadas. Há, contudo, disponibilidade de pacotes para diversos dias do evento.

Os valores vão de R$200 (meia-entrada diária) a R$ 2.500, em que há brindes e preferência em filas do evento, entre outras benesses.

