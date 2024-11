A- A+

D23 D23: tudo sobre a convenção oficial de fãs da Disney, pela primeira vez no Brasil Evento acontece em São Paulo, nos dias 8, 9 e 10 de novembro, no Transamérica Expo Center; saiba detalhes da programação

Princesas, Jedis, Darth Vaders, leões e, por que não, Mickeys, prometem “invadir” São Paulo de hoje até domingo para a primeira convenção oficial de fãs da Disney no Brasil. A D23, como é mundialmente conhecida, acontece no Transamérica Expo Center, Zona Sul da cidade, de 10h as 20h.

Durante três dias — e com entradas ainda disponíveis a partir de R$ 174,95 — , o conglomerado de entretenimento arma espaços para badalar novidades de seus principais estúdios e marcas, como Pixar, Marvel, Lucasfilm, FX, 20th Century Studios, e a própria Disney, com parques temáticos espalhados pelo mundo e a linha de cruzeiros.

A primeira D23 (o D faz alusão a Disney e 23 ao ano de 1923, quando o americano Walt Disney criou a empresa) acontece a cada dois anos nos Estados Unidos desde 2009 e teve três versões japonesas entre 2013 e 2018. O potencial regional e o gás dos fãs do Brasil fez a companhia decidir trazer seu show para cá agora.

"O mercado brasileiro de entretenimento é um dos mais dinâmicos da América Latina" diz Renato D’Angelo, CEO regional da Disney no Brasil."A base de fãs dedicada e apaixonada que temos aqui também teve grande influência na decisão. Os brasileiros se conectam profundamente com nossas histórias e personagens, de uma forma única"

Como de costume nas edições estrangeiras, será permitido ir fantasiado ao evento, que tem como espaço principal a Arena D23. É lá que serão exibidos materiais inéditos de filmes como “Mufasa”, derivado de “O rei leão” que estreia no dia 19 de dezembro, e “Toy Story”, Este último tem um painel todo em homenagem aos seus 30 anos amanhã, às 16h, quando serão divulgados também detalhes sobre o quinto filme da franquia de Woody e Buzz.

A expectativa dos organizadores é que passem 50 mil pessoas pelo Transamérica Expo Center durante os três dias entre público, convidados e prestadores de serviço.

Quando acontece a D23?

08, 09 e 10 de novembro de 2024, das 10h às 20h

Onde acontece a D23?

Transamérica Expo Center (Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 – São Paulo)

Programação da Arena D23

Sexta-feira

16h. Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Disney Live Action e mais: prévia exclusiva dos próximos lançamentos do Walt Disney Animation Studios, Pixar, Disney Live Action e mais, tanto nos cinemas quanto no Disney+.

Sábado

11h30. Novidades Disney Experiences: Painel com convidados especiais e com atualizações do mundo inteiro sobre o que acontece no Walt Disney World, Disney Cruise Line e Epic Games.

14h. 30 Anos de Toy Story: aniversário da clássica animação da Pixar, com histórias dos bastidores, segredos pouco falados do “making-of” dessa produção, e um olhar em como o filme inspirou as outras aventuras de Woody, Buzz e a turma... incluindo detalhes de Toy Story 5.

16h30. Lucasfilm, 20th Century Studios e Marvel Studios. Heróis, galáxias distantes, mundos espetaculares… uma apresentação especial com prévias exclusivas dos próximos filmes e séries da Lucasfilm, 20th Century Studios, e Marvel Studios.

Domingo

11h. Disney Institute: sessão exclusiva para explorar os princípios por trás do serviço da Disney e estratégias para elevar seu próprio negócio.

13h30. Disney+ Tá Com Tudo: As produções do Disney+ também estarão na D23 Brasil. Com convidados ilustres em São Paulo, o Disney+ celebrará as séries de maior sucesso, as franquias mais queridas e os legados inesquecíveis, incluindo Grey’s Anatomy, Phineas e Ferb, Percy Jackson e os Olimpianos, O Urso e mais.

16h30. Disney Produções Nacionais: hora de celebrar as grandes séries brasileiras do Disney+, além de filmes aclamados da Star Original Productions, que brilham nas salas de cinema por todo o país.

Veja também

FAMOSOS Letícia Spiller diz que ex já namorou suas amigas: 'Não morra sem provar Marcello Noaves'