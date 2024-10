A- A+

Cinema Chris Hemsworth deve estrelar filme da Disney sobre Príncipe Encantado Na era das adaptações Live Action, o longo trará uma narrativa centrada na figura do interesse amoroso de Cinderela

Bem acomodado no papel de Thor, o príncipe de Asgard, Chris Hemsworth deve viver outro herdeiro da realeza nos cinemas. O ator está em negociação para estrelar um filme da Disney sobre o Príncipe Encantado. A informação foi primeiro divulgada pelo site The InSneider. A Disney ainda não comentou sobre a escalação.



Maiores detalhes sobre a trama ainda não foram revelados, mas tudo indica tratar-se de um live-action, formato em que o estúdio vem apostando com força nos últimos dez anos.

O longa será dirigido por Paul King, que recentemente comandou o musical Wonka. King está escrevendo o roteiro em conjunto com Simon Farnaby e Jon Croker.



O personagem do Príncipe Encantado tem origens diversas nos contos de fadas, e acabou transformado em um título mais ou menos genérico para designar os interesses amorosos das princesas. Na Disney, apareceu primeiro no clássico Cinderela, de 1950. Segundo o Deadline, porém, fontes afirmam que a trama não será especificamente ligada à história da princesa.

