Novo Rei Leão e Branca de Neve estão entre as novidades anunciadas na convenção da Disney

Conhecida como a "Comic-Con da Disney", a D23 Expo, realizada neste final de semana em Los Angeles, adiantou várias novidades da empresa e de outras que estão sob seu guarda-chuva, como lançamentos de Marvel, Pixar e Lucasfilm (Star Wars).

CEO da Disney, Bob Iger foi aplaudido por 12 mil fãs na última sexta-feira (9), enquanto anunciava produções como "Mufasa: O Rei Leão', "Branca de Neve" e "Moana 2".



Outros nomes de peso do entretenimento, como James Cameron (que anunciou o terceiro "Avatar") e Kevin Feige, da Marvel, deram uma prévia do que está por vir nos próximos meses, na convenção bianual da Disney. Confira os principais destaques:





Mufasa: O Rei Leão

Com estreia prevista para dezembro deste ano, a prequel volta ao universo de "O Rei Leão" trazendo eventos ocorridos antes do live-action de 2019 , com direção dirigido por Barry Jenkins.



Além de pôster e trailer estendido, o evento confirmou que o oscarizado Lin-Manuel Miranda escreverá as músicas originais do filme.

Tron: Ares

Foram apresentadas cenas do novo longa da saga, que terá trilha do grupo Nine Inch Nails (em "Tron: legacy", de 2010, a tarefa coube ao duo Daft Punk).

Branca de Neve

O live action de Branca de Neve teve seu primeiro trailer foi revelado, destacando que de fato terá formato de musical. Estreia prevista para março de 2025.

Sexta-feira muito louca

Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis vão voltar à troca de corpos mais de 20 anos após o original.

Agatha All Along

Spin-off de "WandaVision!", a série com a bruxa Agatha Harkness, estrelada por Kathryn Hahn, tem estreia prevista para 18 de setembro no Disney+.

Demolidor: Renascido

Kevin Feige revelou que a primeira temporada da série estreia em março de 2025, e a segunda temporada está prestes a entrar em produção. Entre as estrelas presentes na D23 estavam Charlie Cox (Demolidor), Vincent D'ONofrio (Wilson Fisk), Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson) e Jon Bernthal (O Justiceiro).

Coração de Ferro

Diretor dos dois "Pantera Negra", Ryan Coogler anunciou a série centrada na personagem Coração de Ferro, mostrada pela primeira vez no filme de 2022. Interpretada por Dominique Thorne, Riri Williams é uma estudante genial do MIT que constrói sua própria armadura inspirada no Homem de Ferro. Prevista para setembro do ano que vem.

Quarteto Fantástico e Capitão América: Admirável mundo novo

Anthony Mackie, que interpreta Sam Wilson (antido Falcão e novo Capitão América), esteve na San Diego Comic-Con há algumas semanas, e agora mostrou cenas do novo longa, previsto para estrear em 14 de fevereiro de 2025.

O Mandaloriano e Grogu

O ator e diretor Jon Favreau falou sobre as filmagens e mostrou cenas do novo longa do universo Star Wars, o primeiro a ser filmado desde "Star Wars IX - Ascensão Skywalker", de 2019.

Andor

A segunda temporada de Andor terá atores já vistos em Rogue One: Uma história Star War" (2016), filme que apresentou o personagem Cassian Andor (Diego Luna). Ben Mendelsohn está de volta como Krennic e Alan Tudyk volta a dar voz ao droide K-2S0.

Star Wars: Tripulação Esqueleto

Estrelada por Jude Law, a série é centrada em protagonistas jovens. A estreia está prevista para 3 de dezembro.

Frozen 3

Jennifer Lee, da Disney Animation, revelou que Frozen 3 estreará em 2027. Como anunciado anteriormente, ela confirmou que um quarto filme também está em andamento.

Zootopia 2

O ex-estrela mirim de "Indiana Jones e o Templo da Perdição" (1984) e vencedor do Oscar por "Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo" (2022), Ke Huy Quan emprestará a voz a uma serpente na nova animação.

Os Incríveis 3

CEO da Pixar, Pete Docter anunciou a produção de "Os Incríveis 3", com Brad Bird à frente da empreitada.

Toy Story 5

O diretor Andrew Stanton deu detalhes sobre Toy Story 5, revelando que os brinquedos enfrentarão tecnologias como iPads e iPhones.

Spinoff de TV de Divertida Mente

Docter adiantou que a abimação ganhará uma série de TV Disney+ chamada "Dream Productions", que estreará no ano que vem.

Avatar: Fogo e Cinzas

James Cameron revelou o nome do terceiro filme da saga, "Avatar: Fogo e cinzas", com estreia prevista para dezembro de 2025, e que terá novas culturas, criaturas e novos biomas.

Moana 2

O filme é uma sequência do original de 2016, previsto para 28 de novembro deste ano. Inicialmente, foi idealizado como uma série de TV da Disney+, antes de ser adaptado para o cinema.

