'Suíte Fábio Assunção': motel que foi locação para filme oferece "experiência pelo real cenário"

Fábio Assunção passou dias dentro de um motel de beira de estrada em Beberibe, interior do Ceará, rodando o longa "Motel destino", dirigido pelo cineasta Karim Aïnouz.



A produção, inclusive, reformou todo o estabelecimento, que agora capitaliza em cima do longa, que disputou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, em maio, abre o Festival de Gramado na próxima sexta-feira (9) e estreia nos cinemas no próximo dia 22.

"Descubra o real cenário do filme 'Motel destino'. Venha viver sua própria história de sedução e mistério", convida um post do Sex Motel.

Nos bastidores do estabelecimento e também entre os moradores de Beberibe, um dos quartos está sendo chamado de "suíte Fábio Assunção".

Na narrativa do thriller erótico, repleto de cenas de sexo, Fábio vive um dos vértices de um triângulo amoroso explosivo, composto ainda pelos atores cearenses Iago Xavier e Nataly Rocha.

Na tela, o ator exibe um corpaço e também um visual diferente, que inclui lentes de contato castanhas por cima dos olhos azuis e o cabelo tingido em tom alaranjado.

É um personagem diferente do que ele está acostumado a fazer: o ex-policial Elias é o marido tóxico e violento de Dayana (Nataly Rocha), que acaba se envolvendo com Heraldo (Iago Xavier).



O diretor Karim Aïnouz define o personagem como "o crepúsculo do macho tóxico em decomposição".

Numa das cenas, Elias, que parece reunir toda sorte de clichês de um hétero top ultrapassado, diz à mulher: "Mais tarde tem linguiçaaa!".





Em entrevista ao Globo durante o set de filmagem, Fábio contou sobre sua preparação:

- Pesquisei sobre traição e as várias formas que se pode reagir a ela. Há desde dor até vergonha e empatia. Também estudei sobre perversão e voyeurismo. Usei pela primeira vez inteligência artificial, fiz perguntas para o Chat GPT e vieram coisas bem interessantes — conta o ator que, à época, resolveu dar um tempo na malhação para ficar com menos músculos e, assim, assumir uma forma física mais condizente com o papel.

