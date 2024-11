A- A+

ATRAÇÕES REC'n'Play 2024: segundo dia do festival tem palestra com o músico Criolo e dezenas de ativações Artesanato e empreendedorismo também marcam o evento gratuito e aberto ao público

Festival de tecnologia, criatividade e inovação, o REC'n'Play 2024 acontece até este sábado (9) no Bairro do Recife. Com diversas ativações espalhadas pela área central da capital pernambucana, o evento disponibiliza opções para a diversão de toda a família.

Música e educação em debate

Na tarde desta terça-feira (7), durante o segundo dia da programação, quem compareceu ao Cais do Sertão teve a oportunidade de assistir à palestra "Saberes locais: como os territórios podem inspirar a educação?".

Tratando de temas como diversidade e inclusão, periferias e educação, a atividade - que lotou o auditório - contou com a presença do músico, cantor e compositor Criolo, além do cantor e compositor Maciel Salú e da poeta, cantora e compositora, Luna Vitrolira.

Confira imagens da palestra:

Além das palestras, centenas de participantes também puderam circular entre os estandes de patrocinadores e apoiadores do evento.

Localizada na Av. Rio Branco, a Árvore BB - um dos espaços do Banco do Brasil no evento - chama a atenção de quem passa pelo local. Na ativação é possível ganhar xilogravuras e caricaturas de forma gratuita.



Andando alguns metros é possível chegar até o Espaço Conecta, atração da Prefeitura do Recife. No local os participantes podem realizar a troca de Moedas Capiba por brindes como eco copo ou pelúcias.

Já no Armazém 10, localizado na Av. Alfredo Lisboa, quem é fã de esportes radicais pode curtir a arena de skate. O local está aberto para quem já sabe andar de skate e também para quem ainda está aprendendo o esporte.

Arena de skate também está disponível no festival | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Do outro lado do Armazém, uma arena com tatuadores está aberta para quem quiser eternizar uma flash tattoo. Com valores a partir de R$ 150, o local tem um catálogo de desenhos disponíveis e funciona das 10h até às 19h.

Espaço de Flash Tattoo do REC'n'Play 2024 | Foto: Rafael Melo / Folha de Pernambuco

No entanto, quem preferir também pode criar uma nova tatuagem em conjunto com os profissionais que estão no local. Uma delas é a tatuadora Hanny School que tem mais de 21 anos de profissão.

Tatuadora monta as propostas na hora com os clientes | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

"Nós deixamos alguns desenhos expostos para que as pessoas se motivem e venham fazer. A ideia da flash tattoo nos eventos é tornar a tatuagem mais próxima e acessível para todos ", afirmou.

Artesanato e empreendedorismo

Na Rua do Bom Jesus, o destaque é a Feira de Empreendedorismo que reúne diversos artesãos selecionados pela Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Artesanato do Recife (PRODARTE).



Para participar do evento, os comerciantes precisaram abastecer o estoque. Uma delas foi a artesã Joana de Barros, responsável pelo Ateliê Amicor. Com 25 anos, Joana está participando pela primeira vez da feira.

Joana aproveita o momento da feira para confeccionar novas peças | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"Passei por todas as etapas de seleção, com envio de fotos dos produtos, e fui escolhida. Quando fui avisada que ia participar começou a correria para preparar o material, mas valeu a pena. O movimento está muito bom. Alguns clientes também pegam nosso contato para fazer encomendas para além do REC'n'Play", comentou.

Além da Feira do Empreendedorismo, os participantes também podem circular pela Feira Bora Bora. Localizada na Rua dos Amores, a feira também promove o trabalho de artesãos e comerciantes da capital pernambucana.

Como participar do REC'n'Play

Quem desejar participar do evento precisa realizar a inscrição, que está disponível gratuitamente, por meio do site https://recnplay.pe/.

Já a programação pode ser consultada por meio do aplicativo "REC'n'Play", disponível para download em smartphones iOS e Android.

