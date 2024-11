A- A+

ATRAÇÕES REC'n'Play 2024: economia criativa movimenta o festival; confira outros destaques da programação Atividades gratuitas estão disponíveis até o sábado (9) no Bairro do Recife

Reunindo diversas atividades no Bairro do Recife, o REC'n'Play 2024 chega ao seu segundo dia nesta terça-feira (7). Com uma programação gratuita e aberta ao público, o festival também exalta a economia criativa.



Localizada na Rua do Bom Jesus, a Feira de Empreendedorismo reúne diversos artesãos. Selecionados pela Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Artesanato do Recife (PRODARTE), os comerciantes prepararam o estoque para participar do evento que segue até este sábado (9).

Uma delas foi a artesã Joana de Barros, responsável pelo Ateliê Amicor. Com 25 anos, Joana está participando pela primeira vez da feira.

Joana aproveita o momento da feira para confeccionar novas peças | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"Passei por todas as etapas de seleção, com envio de fotos dos produtos, e fui escolhida. Quando fui avisada que ia participar começou a correria para preparar o material, mas valeu a pena. O movimento está muito bom. Alguns clientes também pegam nosso contato para fazer encomendas para além do REC'n'Play", afirmou.

Natasha participa do evento pelo segundo ano consecutivo | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A mesma opinião é compartilhada por Natasha Ferrão, de 39 anos. Também presente no festival, ela conta que adaptou a produção para garantir a disponibilidade dos produtos que mais são buscados durante a feira.

"Essa é a segunda vez que eu participo e no ano passado o resultado foi muito bom, com várias encomendas. Temos as peças-chaves para participar. Como o meu ateliê está sempre funcionando, vamos sentindo o gosto da galera e adaptando para o que estamos trazendo", completou.

Veja a movimentação na Feira do Empreendedorismo:

Além da Feira do Empreendedorismo, os participantes também podem circular pela Feira Bora Bora. Localizada na Rua dos Amores, a feira também promove o trabalho de artesãos e comerciantes da capital pernambucana.

Pontos de ativação

Além das feiras, outros locais concorridos pelos participantes do festival são os pontos de ativação de patrocinadores e apoiadores do evento. Localizada na Av. Rio Branco, a Árvore BB - um dos espaços do Banco do Brasil no evento - disponibiliza várias ações para quem visitar o estande.



Com pontos de xilogravura e caricatura, o local permite que o participante leve a arte para casa de forma gratuita. Além disso, quem encontrar cartões que estão espalhados pelo local também pode garantir ecobags ou buckets hats também de graça.



Já no Espaço Conecta, da Prefeitura do Recife, é possível trocar Moedas Capiba por brindes. A moeda digital foi lançada em abril pela gestão estadual e permite que o cidadão que cumpre desafios seja premiados com brindes, ingressos ou vales.



Para quem deseja marcar sua presença no evento ou deixar recados para outros participantes, um espaço também está disponível na Av. Rio Branco. A intervenção pode ser realizada em um painel que deve ser preenchido com post-its disponíveis no local.

Carnaval do Conhecimento

A troca de conhecimento também é marca do REC'n'Play. Com palestras disponíveis a partir das 9h, o evento promove debates diariamente até as 19h.



Para participar é preciso realizar a inscrição por meio do site https://recnplay.pe/. Já a programação pode ser consultada por meio do aplicativo "REC'n'Play", disponível para download em smartphones iOS e Android.

No período da tarde desta terça-feira (7), um dos destaques da programação é a palestra "Saberes locais: como os territórios podem inspirar a educação?".

Tratando de temas como diversidade e inclusão, periferias e educação, a atividade irá contar com a presença do músico, cantor e compositor Criolo, além do cantor e compositor Maciel Salú e da poeta, cantora e compositora, Luna Vitrolira. O evento acontece no auditório do Cais do Sertão das 14h às 15h30.

