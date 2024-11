A- A+

EVENTO REC'n'Play 2024: primeiro dia do festival atrai milhares de participantes para o Bairro do Recife Aberto ao público e com inscrições gratuitas, evento seguirá até o sábado (9)

Games, robótica, negócios e até mesmo passinho. Com mais de 600 atividades programadas, o primeiro dia do Festival REC’n’Play 2024 contou com uma variedade de atrações para os participantes. Realizado no Bairro do Recife, o evento reuniu milhares de pessoas.

Música marcou a abertura do festival | Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Nas arenas espalhadas pela parte central do bairro, os participantes puderam desfrutar de atividades como Just Dance, futebol de mesa e conhecer novas tecnologias.

Espaços concorridos

Assim como no ano passado, um dos espaços mais disputados na competição é a Arena Gamer Serpro. Localizada na Rua do Apolo, a arena teve o número de equipamentos ampliado para essa edição do festival. O local está disponível das 10h às 18h e tem capacidade para receber diariamente mais de três mil visitantes.

Com estações de consoles e simuladores, como PlayStation, Nintendo, Xbox, fliperamas, simuladores de corrida, PlayStation VR e Xbox Series S, a Arena Gamer Serpro é sede de campeonatos de FIFA 24, Street Fighter, League of Legends, Pokémon GO, Free Fire e Valorant.

No local também está disponível uma Trilha de e-Sport, com curadoria de Biel Anceles e Pedro Soares.

“São equipamentos de alto custo que normalmente não temos acesso fácil. Melhorar isso é fundamental. Por isso queremos tornar esse cenário universal, assim como a internet, por exemplo. É oportunizar o contato de fãs do mundo gamer e dos e-Sports com esses equipamentos gratuitamente, principalmente para quem não tem fomento e suporte necessário para praticar”, afirmou Biel Anceles, CEO da 'O Hou.

Além disso, o CTO da ‘O Hou, Pedro Soares, explicou que, além dos games, estarão disponíveis atividades para quem deseja fazer parte do universo dos e-Sports.

“Durante os dias de festival teremos quatro painéis com incentivadores da comunidade dos games e e-Sports que desejam construir um terreno sólido e fértil tanto para esse momento quanto para as futuras gerações. Teremos também, todos os dias durante 30 minutos, o free play ver, experimentar e jogar o que quiser no nosso espaço, incluindo todas as pessoas, trazendo a comunidade e os fãs mais para perto”, destacou.

Debate sobre a música pernambucana

Outro destaque do primeiro dia do evento foi a palestra Recife, capital nacional do Brega, que contou com a participação do prefeito João Campos e da cantora Michelle Melo.

Palestra sobre o Brega lotou o Cais do Sertão | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Debatendo sobre a importância do ritmo pernambucano, o gestor municipal destacou que o brega se tornou um Patrimônio Cultural e Imaterial do Recife em 2021.

“Fazer uma lei para garantir que é brega é patrimônio da cidade é um símbolo, muito mais do que um direito em si. Um símbolo para a cidade poder reconhecer, de forma clara, que está na lei municipal, que é um movimento que deve ser reconhecido, respeitado e valorizado”, afirmou.

Título de cidadã recifense

O primeiro dia do REC'n'Play foi marcado ainda pela presença da atriz e apresentadora Regina Casé. Após participar de uma das palestras do evento, Regina foi convidada a receber o título de cidadã recifense.

Regina Casé durante o festival do REC'n'Play | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

A expectativa é de que o título, que ainda precisa ser debatido na Câmara do Recife, seja entregue em breve para a atriz.



As inscrições para o evento seguem abertas e podem ser realizadas no site: https://recnplay.pe/. Já a programação está disponível no aplicativo com o mesmo nome do festival: REC'n'Play. A plataforma está disponível para iOS e Android.

Confira o resumo do primeiro dia do REC'n'Play:

