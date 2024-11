A- A+

Rec'n'Play Espetáculo infantil "Manguebitinho" estreia neste sábado (9), no Rec'n'Play, no Bairro do Recife Apresentado por Juju Araújo e Cláudia Soul, "Manguebitinho" celebra a identidade do movimento Manguebeat

No próximo sábado (9) , às 14h30, as artistas Cláudia Soul, da Banda Mini Rock, e a Fada Magrinha Lulu Araújo irão estrear o projeto "Manguebitinho", dentro da programação do Rec’n’Play.

Com objetivo de celebrar o movimento Manguebeat, o espetáculo é voltado para o público infantil e vai acontecer gratuitamente no palco do SESC, montado na avenida Rio Branco, no Bairro do Recife.

"Manguebitinho"

Com um repertório voltado para os grandes nomes do Manguebeat, como Chico Science e Nação Zumbi, Manguebitinho propõe levar a identidade do movimento, por meio de expressões lúdicas e brincadeiras, até o público mais jovem.

Lulu Araújo que, além de intérprete é uma das idealizadoras do espetáculo, destaca que o projeto tem raízes antigas e suas ligações com a cultura popular.

“A gente viveu de perto aquela efervescência musical do Recife nos anos 1990, protagonizada por artistas que admirávamos muito, como Fred Zero Quatro, Chinaina, Siba, Renato L e tantos outros, além do próprio Chico. Dali em diante, a música e toda a cultura recifense nunca mais seriam as mesmas”, comenta Lulu Araújo.

Cláudia Soul, também idealizadora do "Manguebitinho", tem sua conexão artística principalmente no rock. Por isso, pontuou a artista, encontrou inspirações no Manguebeat que desaguaram no espetáculo: “O Manguebeat é justamente o encontro entre essas duas coisas. E precisa continuar sendo”, diz a integrante da dupla.

“O Manguebitinho joga sementes de futuro no mangue. Para a gente não se perder de quem foi e quer continuar sendo”, completa a cantora.

No palco, também participam do espetáculo “Manguebitinho” os músicos Rodrigo Souza (guitarra), Hugo Lins (baixo, teclado e samples), Jô Dümer (bateria) e Júnior Teles (percussão).

SERVIÇO

“Manguebitinho” com Cláudia Soul e Juju Araújo

Quando: Sábado (9), às 14h30

Onde: Palco Sesc do Rec’n’Play, na Avenida Rio Branco

Instagram: @manguebitinho

