Rec'nPlay 2024 Hackathon, skate, cultura e mais; Banco do Brasil oferece programação diversificada no Rec'n'Play Atrações iniciaram nesta quarta (6) e seguem até o próximo sábado (9), último dia do evento

A partir desta quarta-feira (6) até o próximo sábado (9), o Banco do Brasil estará oferecendo uma programação especial para o Rec’n’Play, que acontece no Recife Antigo, área central da capital pernambucana.

Ao todo, mais de 40 representantes do BB marcarão presença no evento, que contará com assuntos e atividades nas áreas de sustentabilidade, tecnologia, cultura e esporte.

Entre os principais nomes da programação estão Marisa Reghini, vice-presidente de negócios digitais e tecnologia; Bob Burnquist, skatista multicampeão patrocinado pelo BB; Pedro Bramont, diretor de meios de pagamentos; e uma série de executivos e especialistas.

Hackathon BB

O Hackathon BB, feito em parceria com a Reeecicle, traz como desafio a apresentação de uma solução que facilite a coleta e o manejo sustentável de resíduos eletrônicos, por meio de reconhecimento de imagens dos objetos que serão doados como descarte.

As dez equipes inscritas terão 24 horas para desenvolver a solução, a partir das 9h desta quinta-feira (7).

Cada equipe deve ter cinco participantes, sendo, no mínimo, uma do sexo feminino. As três melhores soluções serão premiadas.

As inscrições seguem abertas até às 23h59 desta quarta e podem ser realizadas no site do hackathon BB.

Arena BB

A Arena BB será palco de 20 eventos do Rec’n’Play. As palestras discutirão temas voltados para a área de gestão de pessoas, cultura, games, inovação, economia criativa, IA, robótica e sustentabilidade.

Uma das conversas será o “Ponto BB – Um ambiente de experiência figital”, que acontece nesta quarta e quinta com Aglailton Soares, executivo de soluções e benefícios para clientes PF do BB.

Árvore BB

A Árvore BB é o ponto de partida das experiências que o público terá com o Banco do Brasil durante o Rec’n’Play.

Localizada em frente ao prédio do BB, na avenida Rio Branco, a Praça J.Borges foi idealizada para servir como um ponto de encontro e descompressão, para o público recarregar as energias e realizar conexões.

No espaço, o público poderá conversar com a árvore e saber mais sobre o BB em um papo com a IA generativa, participar de oficinas de xilogravura com o artista Baccaro Borges, ganhar uma caricatura desenhada por um robô, participar de sessão de autógrafos com Bob Burnquist, assistir a apresentações culturais regionais, e aprender sobre descarte consciente de eletrônicos e em troca ganhar brindes exclusivos.

Rolê que Rende

O Rolê que Rende, plataforma de educação financeira do BB, também estará na Árvore BB. Ele é um game interativo em que se pode aprender sobre finanças a partir dos interesses das crianças e jovens, seja em cultura, música, esportes ou jogos. À medida que avançam, os jogadores aprendem a poupar e a planejar para realizar seus sonhos futuros.

Esporte e mais ativações

No Cais do Sertão, o público poderá fazer personalização de skates e equipamentos.

No game Caça aos Cartões, cartões do Banco do Brasil estarão espalhados pelo evento, como parte do jogo. Quem completar os desafios, ganha um brinde exclusivo.

Por fim, o BB também estará presente no aulão do Enem neste sábado, com distribuição de kit especial para os estudantes.



Programação do Rec'n'Play nesta quarta (6)

10h45 - .BB - um ambiente de experiência figital (BB)

11h15 - Jornada de inovação corporativa: fomentando a cultura de inovação (Cesar School sala 12)

13h - Investindo no futuro: cripto e inovação (BB)

14h - Conectando gerações: o futuro do skate, com Bob Burnquist (Cais do Sertão, auditório É do povo)

16h45 - NFTs: o futuro da propriedade digital, com Bob Burnquist (BB)

17h30 - Liderança feminina na TI: mulheres conduzindo a transformação tecnológica, com Marisa Reghini, vice-presidente de negócios digitais e tecnologia do BB (Accenture Innovation Center)

18h - O futuro das fintechs: inovação e inclusão financeira (Cesar School, sala 11)

18h - Pager, walkie talkie e segurança cibernética- uma combinação explosiva (Livraria Jaqueira)



