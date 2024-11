Sustentabilidade e Inovação em destaque na Casa Zero durante o REC'n'Play

A- A+

A Casa Zero, localizado na Rua do Bom Jesus, abre as portas para uma programação intensa durante o REC'n'Play, que acontece de 6 a 9 de novembro, no Bairro do Recife. Com foco em sustentabilidade, inovação e inclusão social, o espaço será palco de debates, palestras e oficinas.

"A participação da Rede Muda Mundo no REC'n'Play, por meio da Casa Zero, é uma oportunidade única de mostrar como tecnologia e inovação social podem caminhar juntas para transformar realidades. O evento é uma plataforma para promover discussões e práticas que inspiram mudanças significativas, e estamos empolgados em abrir as portas da Casa Zero para engajar o público em temas tão relevantes como sustentabilidade, inclusão e inovação", afirmou o CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva.

A agenda inclui palestras e mesas redondas que discutem a aplicação dos princípios de ESG (Ambiental, Social e Governança) nas empresas, estratégias de comunicação para fortalecer compromissos sustentáveis e o impacto do autocuidado emocional na era digital, especialmente para mulheres em posições de liderança. Entre os convidados estão nomes como Letícia Veloso, Rossandro Klinjey, Inês Coimbra e Jô Mazzarolo.

Além das discussões, o público poderá participar de oficinas práticas, como a de reutilização criativa de paletes, conduzida por Oseas Jordão, e atividades interativas, como a oficina "Divertidamente - Trabalhando as Emoções", inspirada no aclamado filme da Pixar.

A entrada é gratuita.A programação completa, com horários e inscrições, pode ser vista no site oficial do REC'n'Play ou nas redes sociais da Casa Zero.

Veja também

CONGRESSO Miami, Orlando e Washington: onde parlamentares brasileiros acompanham as eleições nos EUA