audiovisual Cineclube Casa Zero tem sessão dupla neste domingo (20), a partir das 15h Convidando Renata Claus e Graxa, esta edição do Cineclube Casa Zero destacará curtas de animação e videoclipes da cena alternativa

No próximo domingo (20), tem sessão dupla no Cineclube Casa Zero. A partir das 15h, o evento recebe a realizadora audiovisual Renata Claus e o músico pernambucano Graxa.

Com entrada gratuita, o cineclube acontecerá no Teatro Urbano Vitalino – 1º andar da Casa Zero – e terá distribuição dos ingressos a partir das 14h.

Renata Claus exibirá uma seleção de animações que utilizam técnicas como stop motion, pixelation e animação 2D. Já Graxa irá apresentar alguns videoclipes de sua carreira solo, iniciada em 2013.

Após as exibições, o público poderá participar de um debate com os convidados, que falarão sobre os processos criativos e temas presentes em suas obras.

O Cineclube Casa Zero tem apoio da Prefeitura do Recife e do Governo Federal, por meio do Edital Geraldo Pinho e da Lei Paulo Gustavo.

Renata Claus

É arquiteta e realizadora audiovisual, com ampla experiência em animação. Assinou a direção de curtas como Exília, Bem Perto do Mar e Finitude, e já participou de festivais importantes, como o Animage.

Renata é reconhecida por suas experimentações com técnicas variadas de animação, que mesclam sensibilidade e inovação visual.

Graxa

Angelo Souza, conhecido artisticamente como Graxa, é nome de destaque na cena musical alternativa do Recife. Iniciou sua carreira solo em 2013, após passar por bandas como Canivetes e Insites.

Seu trabalho solo inclui os álbuns “Molho” (2013), “Aquele Disco Massa’ (2015), “A Concorrência é Demais” (2017), “Purple” (2018) e “E os camarões boiavam sobre a superfície da sopa” (2019).

SERVIÇO

Sessão dupla no Cineclube Casa Zero

Com Renata Claus e Graxa

Quando: Domingo (20), às 15h

Onde: Casa Zero - Rua do Bom Jesus, 232 (1º andar), Bairro do Recife - Recife-PE

Entrada gratuita

Instagram: @nacasazero



