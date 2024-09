A- A+

CINEMA Cineclube Casa Zero exibe, domingo(8) filmes com enfoque na diversidade, com entrada gratuita As produções abordam de maneira sensível a afetividade entre pessoas negras da comunidade LGBTQIA+ e exploram memórias familiares da diretora

Com entrada gratuita, o Cineclube Casa Zero realizará, no próximo domigo(8), às 16h, sua décima primeira sessão no Auditório Urbano Vitalino (1º Andar), localizado na Casa Zero, Rua do Bom Jesus 237, Recife Antigo. A entrada é gratuita.O evento contará com a exibição dos filmes “Luazul” e “2704 Km”. As produções abordam a afetividade entre pessoas negras da comunidade LGBTQIA+.



Em “Luazul”, a diretora Letícia Batista retrata não apenas o amor, mas uma “fatia da vida”, destacando a representação negra e LGBTQIA+ em um contexto de felicidade e afeto. O filme se diferencia por abordar os bairros periféricos paulistas, geralmente fora do foco do cinema tradicional, inserindo-os em uma narrativa de amor e alegria. Já “2704 Km” utiliza imagens de arquivo e desenvolvido durante sua graduação.



Para Neco Tabosa, curador do Cineclube Casa Zero, os filmes servem como um pretexto para discussões mais profundas com os convidados.



"É gratificante ver o público reconhecer a diversidade de histórias e corpos representados no cinema. Ao exibir produções que frequentemente permanecem em festivais, evidenciamos a força da produção audiovisual brasileira.”

Os ingressos para o evento serão distribuídos uma hora antes do início, e a capacidade do Auditório Urbano Vitalino é limitada. O local é acessível, com elevador para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, e o debate contará com tradução em Língua Brasileira de Sinais.

O Cineclube Casa Zero é financiado pela Prefeitura do Recife e pelo Governo Federal, através do Edital Geraldo Pinho e da Lei Paulo Gustavo. O projeto transforma o Auditório Urbano Vitalino em um espaço para apreciação e discussão de filmes a cada quinze dias.

Letícia Batista é uma profissional multifacetada do cinema, atuando como diretora, assistente de fotografia, roteirista e editora. Seus trabalhos autorais incluem os documentários “2704 Km” e “Luazul”, com este último destacando-se em festivais nacionais.

Serviço:

Cineclube Casa Zero

Data: Domingo, 8 de setembro

Hora: 16h

Local: Auditório Urbano Vitalino (1º Andar), Casa Zero, Rua do Bom Jesus 237, Recife Antigo

Filmes em Exibição: “Luazul” e “2704 Km”

Entrada: Gratuita (ingressos distribuídos uma hora antes)



Veja também

CANCÊR INFANTOJUVENIL Câncer infantojuvenil é o tema do 'Setembro Dourado' que reforça importância do diagnóstico precoce