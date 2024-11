A- A+

Inovação Rec'n'Play: Luiza Trajano, do Magalu, fala sobre inovação e carreira no Cais do Sertão A empresária participou de uma entrevista pública realizada por Silvio Meira, fundador do Porto Digital; e Rosário Pompéia, sócia-fundadora da LeFil Company

A presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, foi uma das atrações do primeiro dia do Festival Rec’n’Play, na tarde desta quarta-feira (6).

Em uma entrevista pública realizada por Silvio Meira, fundador do Porto Digital; e Rosário Pompéia, sócia-fundadora da LeFil Company, a empresária abordou a sua história e temas como inovação, a importância das pequenas empresas para o desenvolvimento do País e os desafios que as mulheres enfrentam no mundo dos negócios.

Em um auditório lotado, no Cais do Sertão, no Bairro do Recife, a empresária começou a palestra falando sobre a capacidade do brasileiro de empreender.

A empresária lotou o auditório do Cais do Sertão, no Bairro do Recife. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Empreendedorismo

Ela exemplificou os diversos casos de inovação espalhados pelo País.

“De repente, eu chego no Amapá, e uma mulher do açaí faz o café para mandar para o mundo. De repente eu chego num lugar onde uma ONG em Fortaleza e as mulheres que não tinham nem quarto ano primário estão fazendo estamparia, pegando as estampas para vender para empresas maravilhosas”, mencionou.

A empresária frisou que sem inovação, as empresas não sobrevivem, independentemente do porte.

“O digital é uma realidade, não tem opção, ele é uma cultura, ou você entra, ou você não entra. As empresas podem ser pequenas ou grandes, você não precisa ser grande, mas tem que ser inovadora, se não ela não sobrevive”, disse.

Presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Segundo a empresária, a pequena empresa segura o País e mobiliza a economia.

“Nos países desenvolvidos, é PPP - Pense Primeiro no Pequeno. O Magazine Luiza pode gerar 35 mil empregos diretos e faturar R$ 62 bilhões, mas o maior gerador de emprego que existe é a pequena e média empresa. Um País vive com duas coisas: renda e crédito, e a renda sai do emprego. Se a pequena empresa é o maior gerador de emprego, eu não entendo os grandes não investirem na pequena e média empresa”.

Vez das mulheres

Luiza Trajano também destacou que chegou a vez das mulheres no mundo empresarial.

“Chegou a nossa vez, mesmo que a presidente dos Estados Unidos não tenha ganhado - mas deu trabalho -, chegou a nossa vez. Nós temos que assumir, mas assumir não é acabando com o homem, é unindo as pessoas. Poder é uma coisa muito séria, nós temos que chegar. Eu não tenho dó de mim mesma, eu tenho certeza que nós mulheres estamos preparadas”, disse.

Conselhos

Ao ser questionada sobre quais conselhos de vida teria para os jovens, Luiza leu uma carta que escreveu para o filho, Frederico Trajano (CEO do Magazine Luiza), quando ele conseguiu o primeiro emprego, em março de 1996.

Na mensagem, ela deixa algumas orientações: “Acredite sempre em você mesmo, na sua fé, e que tem um Absoluto; Procure não mitificar coisas, nem pessoas (não existe ninguém perfeito); Tenha sempre uma atitude de troca, dar e receber; Não abra mão por nada da sua ética, moral e crença na evolução dos homens; Saiba que tem uma missão. Descubra-a e lute por ela; Tenha tempo para tudo. Por isso se organize, crie ritmo e rotina; Tenha paixão pelo o que faz, pois só assim fará melhor e mais fácil; Seja sempre você mesmo. Nunca omita a verdade. A transparência é importantíssima neste momento”.

Durante a entrevista, Silvio Meira falou sobre o que significa ter a presença da empresária no Rec’n’Play.

“Luiza é uma das pessoas mais inovadoras no Brasil. Luiza é um ícone do empreendedorismo brasileiro. Luiza é uma pessoa que transforma pessoas. Luiza serve de inspiração a um número inimaginável de jovens, de mulheres, de homens. Luiza teve a coragem de, no meio de uma pressão inimaginável que a gente sofreu no Conselho do Magalu, veio dela junto com Fred, junto com os executivos do Magalu, a ideia de fazer um programa de trainee exclusivo para candidatos negros”, citou ele.

A vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão (PDT), o superintendente do Sebrae Pernambuco, Murilo Guerra, e a superintendente do Shopping Recife, Renata Cavalcanti, também estiveram presentes no evento.

