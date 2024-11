Grammy Latino 2024: confira os brasileiros indicados à premiação, que acontece nesta quinta (14)

A- A+

Acontece, na noite desta quinta (14), a 25ª edição do Grammy Latino. A cerimônia de premiação, da Academia Latina de Artes e Ciências da Gravação, será realizada na Kaseya Center, em Miami, Flórida (EUA).

Entre as 58 categorias, vários são os brasileiros indicados. Nomes como Anitta, Gloria Groove, Luísa Sonza, Xande de Pilares, Hamilton de Holanda, Hermeto Pascoal estão na disputa.

Esses e tantos outros concorrem em categorias mais gerais, que englobam várias nacionalidades, e em categorias voltadas especificamente a premiar trabalhos em Língua Portuguesa. Nessas, o Brasil domina todas as indicações.

Confira, a seguir, os brasileiros indicados ao Grammy Latino 2024:



Gravação do ano

“Mil Veces” – Anitta

Álbum do ano

“Xande Canta Caetano” – Xande de Pilares

Revelação

Cacá Magalhães

Os Garotin

Melhor Performance de Música Eletrônica Latina

“Drum Machine” – Alok

“Pedju Kunumigwe” – Alok e Guarani Nhandewa

Melhor Canção de Cantor-Compositor

“Antes que o Mundo Acabe” – Tiago Iorc

Melhor Álbum Instrumental

“Encontro das Águas” – Yamandu Costa & Armandinho Macêdo

“Tembla” – Hamilton de Holanda & C4 Trío

Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz

“Collab” – Hamilton de Holanda & Gonzalo Rubalcaba

“My Heart Speaks” – Ivan Lins

“Pra Você” – Ilza, Hermeto Pascoal & Grupo

Melhor Arranjo Instrumental

“Linha de Passe” – Orquestra Jazz De Matosinhos, Gabi Guedes e Kiko Freitas

Melhor Pacote de Gravação

“Tekoá” – Jair Oliveira

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

“Afrodhit”, de Iza

“Super”, de Jão

“Amaríssima”, de Melly

“Os Garotin de São Gonçalo”, de Os Garotin

“Escândalo Íntimo”, de Luísa Sonza

Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa

“Erasmo Esteves”, de Erasmo Carlos

“No Rastro de Catarina”, de Cátia de França

“Me Chama de Gato que eu sou Sua”, de Ana Frango Elétrico

“Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais)", de Jovem Dionisio

“Lagum Ao Vivo”, de Lagum

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

“Joga Pra Lua”, de Anitta, Dennis e Pedro Sampaio

“Cachimbo da Paz 2”, de Gabriel O Pensador, Lulu Santos e Xamã

“Da Braba”, de Gloria Groove, Ludmilla e MC GW

“Carta Aberta”, de MC Cabelinho

“Fé nas Maluca”, de MC Carol e Iza

“La Noche”, de Yago Oproprio e Patricio Sid

Melhor Álbum de Samba/Pagode

“Alcione 50 anos (Ao Vivo)”, de Alcione

“Xande Canta Caetano”, de Xande de Pilares

“Iboru”, de Marcelo D2

“Tardezinha Pela Vida Inteira (Ao Vivo)”, de Thiaguinho

“Subúrbio (Ao Vivo)”, de Tiee

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira

“D Ao Vivo Maceió”, de Djavan

“Se o Meu Peito Fosse o Mundo”, de Jota.Pê

“Portas (Ao Vivo)”, de Marisa Monte

“Outros Cantos”, de Milton Nascimento, Chitãozinho e Xororó

“No Tempo da Intolerância”, de Elza Soares

Melhor Álbum de Música Sertaneja

“Boiadeira Internacional (Ao Vivo)”, de Ana Castela

“Paraíso Particular (Ao Vivo)”, de Gusttavo Lima

“Cintiliante (Ao Vivo)”, de Simone Mendes

“Raiz Goiânia (Ao Vivo)”, de Lauana Prado

“Luan City 2.0 (Ao Vivo)”, de Luan Santana

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

“Mariana e Mestrinho”, de Mariana Aydar e Mestrinho

“Aguidavi do Jêje”, de Aguidavi Do Jêje e Luizinho do Jêje

“De Norte a Sul”, de João Gomes

“Night Clube Forró Latino (Volume I)”, de Marcelo Jeneci

“Faróis do Sertão”, de Gabriel Sater

Melhor Canção em Língua Portuguesa

“Alinhamento Milenar” – Jão

“Ata-me” – Alaíde Costa

“Chico” – Luísa Sonza

“Esperança” – Criolo, Dino D’Santiago e Amaro Freitas

“Ouro Marrom” – Jota.Pê

Veja também

GOLPE Oasis alerta para golpe envolvendo ingressos para shows no Brasil