"Missão: Impossível 8" será o último filme da franquia? Título oficial e trailer deixam dúvida

A- A+

O lançamento do trailer do oitavo "Missão: impossível" deu a entender que o longa estrelado por Tom Cruise pode ser o último da franquia.

Ainda mais que a produção foi batizada de "Missão: Impossível — Acerto final". O lançamento está previsto para meados do ano que vem.

A ideia inicial é que este longa fosse a parte dois de "Missão: Impossível — Acerto de contas parte um" e fosse lançado em 2024.

Mas o fraco desempenho nas bilheterias fez o estúdio mudar de estratégias. A parte um arrecadou US$ 570 milhões mundialmente e gastou US$ 291 milhões.

De acordo com o Hollywood Reporter, o orçamento de "Acerto final" ficou na casa de US$ 400 milhões, o que faz dele o quarto filme mais caro já produzido.

A revista também afirma que a decisão de chamá-lo de capítulo final, uma estratégia para tentar impulsionar as bilheterias, vai contra os planos de Tom Cruise para a franquia.

A ideia do estúdio também é apresentá-lo no Festival de Cannes do ano que vem.

Elenco final

O novo filme traz de volta ao elenco, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Ving Rhames e Simon Pegg, além dos novos integrantes Hannah Waddingham, Hayley Atwell e Pom Klementieff.

No momento, Cruise está filmando o novo longa do diretor Alejandro G. Iñárritu no Reino Unido, ao lado deSandra Hüller e John Goodman.

Especula-se que ele possa estar também numa sequência de "Dias de trovão", de 1990.

Confira o trailer



Veja também

Celebridades Megan Fox anuncia gravidez com o namorado Machine Gun Kelly; confira