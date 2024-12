A- A+

MÚSICA Pernambucana Joyce Alane faz show gratuito no Rio de Janeiro, no projeto "Parque de Ideias" Apresentação marca a estreia da turnê "Tudo é Minha Culpa" na cidade

Joyce Alane aterrissa em terras cariocas nesta quarta-feira (11). A cantora pernambucana é uma das atrações do projeto “Parque de Ideias” e fará um show gratuito na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio de Janeiro.

Este será o primeiro show de Joyce na capital fluminense com o repertório do seu álbum de estreia, “Tudo é Minha Culpa”, lançado em maio. A última apresentação solo da artista na cidade ocorreu em dezembro de 2023.

Além das músicas do novo disco, a pernambucana promete cantar faixas mais antigas, como “Idiota Raiz (Deixa Ir)”, colaboração com João Gomes que rendeu à artista o Prêmio Multishow em 2023.



A turnê “Tudo é Minha Culpa” já passou por Salvador, São Paulo, Fortaleza e Curitiba, além do Recife, cidade onde a cantora nasceu e deu seus primeiros passos na música, ainda na infância, com aulas de canto no Conservatório Pernambucano de Música.

O “Parque de Ideias” é idealizado pelo documentarista Marcio Debellian ("Fevereiros"), com o objetivo levar programação cultural e educativa às bibliotecas públicas do Rio. Nos últimos meses, o projeto recebeu artistas como Adriana Calcanhotto, Gilberto Gil, Lenine, Zélia Duncan, Elisa Lucinda, Gregório Duvivier e Conceição Evaristo.

