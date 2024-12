Walter Salles celebra indicação de Fernanda Torres ao Globo de Ouro

A- A+

Walter Salles, diretor de "Ainda Estou Aqui", celebrou na manhã desta segunda-feira a indicação do filme e da protagonista, Fernanda Torres, ao Globo de Ouro 2025. O longa-metragem concorre na categoria melhor filme em língua não-inglesa; a brasileira tenta o prêmio de melhor atriz de drama.



Isso tudo acontece 25 anos depois das indicações de "Central do Brasil", também dirigido por Walter e estrelado por Fernanda Montenegro. Na época, o filme e a atriz foram indicados nas mesmas categorias, mas venceu apenas a de melhor filme estrangeiro.

"Muito feliz pelo Golden Globes ter reconhecido 'Ainda Estou Aqui' e o talento incrível da Fernanda Torres. É um prêmio para o cinema brasileiro como um todo, e para um trabalho coletivo que só foi possível graças ao livro maravilhoso de Marcelo Rubens Paiva", disse o diretor.

"Essas indicações chegam 25 anos depois das de 'Central do Brasil'. É emocionante que as extraordinárias Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, vivendo Eunice Paiva no cinema, tenham ambas sido indicadas", finalizou o diretor.

Walter e Fernanda receberam a notícia da indicação em Londres, onde apresentam o filme nesta tarde o filme numa sessão mediada pelo diretor mexicano Alfonso Cuarón.

