Fernanda Torres integra lista de brasileiros indicados ao Globo de Ouro

Indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz de drama por "Ainda Estou Aqui", Fernanda Torres entrou para o pequeno, mas potente, grupo de atores brasileiros que recebeu uma indicação da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood. Ela se juntou a sua mãe, Fernanda Montenegro, a Wagner Moura e outros colegas, que listamos abaixo.

Sonia Braga

A atriz paranaense, um dos nomes brasileiros com carreira mais estabelecida no exterior, é a que mais recebeu indicações da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood. Foram três no total, a primeira delas em 1986, como melhor atriz coadjuvante pelo filme "O Beijo da mulher-aranha", de Hector Babenco. Em 1989, ela recebeu a mesma indicação, desta vez por "Luar sobre parador", de Paul Mazursky.

Em 1995, ela voltou a ser notada pela premiação, mas com o trabalho em "Amazônia em chamas", filme para a televisão que lhe rendeu a indicação de melhor atriz coadjuvante em filme para TV, minissérie ou série.

Daniel Benzali

Nascido no Rio de Janeiro e radicado nos Estados Unidos, Daniel recebeu a indicação de melhor ator em série de drama em 1996, por seu trabalho em "Murder one". A série sobre crimes e justiça ficou dois anos no ar na TV americana.

Fernanda Montenegro

A inesquecível performance de Fernanda Montenegro em "Central do Brasil", de Walter Salles, rendeu não só uma indicação ao Oscar como também ao Globo de Ouro. Ela perdeu o prêmio para Cate Blanchett, protagonista de "Elizabeth".

Wagner Moura

O papel de Pablo Escobar na série "Narcos", da Netflix, rendeu a Wagner Moura a indicação ao prêmio de melhor ator em série de drama em 2016. O brasileiro perdeu a estatueta para Jon Hamm, intérprete do lendário publicitário Don Draper na série "Mad Men".

