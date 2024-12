A- A+

RELIGIÃO Missa antecede nova interdição do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Recife Local será fechado para a segunda fase de obras de restauro do templo

Leia também

• Prefeitura do Recife anuncia restauro da imagem de Nossa Senhora da Conceição

• Festa do Morro: gratidão e fé marcam a 120ª edição da celebração

• Subir morro de costas ou de joelhos: tradição de pagar promessas está viva na 120ª Festa do Morro

Passada a comemoração dos 120 anos da Festa do Morro, é hora de prosseguir com a restauração do Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição, na Zona Norte do Recife.

Os fiéis participam, às 19h30 desta quinta-feira (12), da missa de Adoração ao Santíssimo Sacramento, na parte interna da igreja.

Quem vai presidir a celebração é o reitor e pároco do Santuário, o padre Emerson Borges. Ao final da reunião, a previsão é de que a construtora responsável pelas obras interdite novamente o espaço.

Reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, padre Emerson Borges | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Investimentos

A primeira parte dos serviços foi entregue no dia 26 de novembro, quando o espaço recebeu estrutura metálica e revestimentos térmico e acústico. Essa etapa contou com investimento de R$ 1,5 milhão advindo do Governo de Pernambuco, através de termo de fomento, e R$ 400 mil da Prefeitura do Recife.

Para a segunda fase, um novo termo de fomento prevê investimento de mais R$ 1,5 milhão.

Já a segunda e última etapa das obras deve ser entregue em fevereiro. Ela compreende a substituição de esquadrias de vidro, recuperação de acabamentos internos, instalação de um novo forro acústico em gesso, melhorias na iluminação e reorganização da área externa.

Mesmo com a interdição da igreja, as missas continuam normalmente. A partir do próximo domingo (15), as celebrações serão realizadas na área externa do Santuário - por detrás da imagem da Santa - com a estrutura de tendas e cadeiras plásticas.

A realização das Santas Missas, durante a reconstrução da igreja, acontecerá às quintas-feiras, 19h30; e aos domingos, às 7h, 9h, 12h e 18h.

Tragédia sem precedentes

A restauração do teto do santuário vem após o trágico acidente que aconteceu no local, no dia 30 de agosto. Naquela sexta-feira fatídica, duas pessoas morreram e 25 ficaram feridas após a estrutura colapsar e desabar.

Antônio José dos Santos, de 58 anos, e Maria da Conceição França Pinto, de 64, perderam as vidas, enquanto esperavam por uma entrega de cestas básicas que são entregues a pessoas que vivem situação precária. Um dia antes, o templo estava lotado, quando o padre Emerson anunciou o tema da festa de 2024. A partir dali, faltavam 100 dias para a festividade.

Antônio e Maria foram as vítimas fatais do acidente | Fotos: Cortesia

Reveja a imagem do desabamento

Investigação

Através de investigações, a Polícia Civil de Pernambuco indiciou quatro pessoas por homicídio doloso, que é quando há intenção de matar, e pela prática de lesão corporal de natureza leve. Foram elas o dono da empresa SunBrasil, que instalou placas solares no local, e mais três funcionários.

Segundo o delegado do Vasco da Gama, o inquérito proveniente das investigações foi considerado como complexo, possuindo, no total, cerca de 500 páginas.

“A gente chegou ao indiciamento de quatro pessoas pelo dolo eventual, que a gente explica como a inobservância do dever de cuidado e agir com indiferença aos atos que foram praticados", observou.

Oxidação da estrutura

De acordo com o gestor do Instituto de Criminalística, Rogério Dantas, a oxidação em parte da estrutura resultou no desabamento do teto. A confirmação da perícia bate com o laudo pericial entregue pelo Instituto de Criminalística (IC) Professor Armando Samico, no último dia 2 de dezembro.

"Nós encontramos que os chumbadores que sustentavam a lateral direita da quinta treliça estavam muito oxidados. A oxidação estava em um nível que o chumbador perdeu a eficácia em termo de sustentação mecânica da coberta. A partir daí ele sobrecarregou os demais elementos de fixação, levando ao colapso da estrutura", pontuou Rogério.

Com a palavra, a SunBrasil

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a empresa SunBrasil afirmou que recebeu com surpresa o relatório da investigação.

A empresa de placas solares se defende alegando que não tem qualquer responsabilidade com a estrutura física do Santuário. A organização esclarece ainda que segue à disposição das autoridades para outros esclarecimentos.

Confira a nota na íntegra

"A SunBrasil recebeu com surpresa o relatório de investigação, haja vista, que conforme todas as provas carreadas aos autos do inquérito, não tem qualquer responsabilidade com a estrutura física do Santuário e muito menos assumir qualquer responsabilidade por sua estrutura e como desde o início se coloca à disposição das autoridades para quaisquer outros esclarecimentos".

Veja também

panamá "Nicarágua não tem Deus nem lei", diz o presidente do Panamá