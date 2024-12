Santa Cruz anuncia novo patrocinador master para a próxima temporada

A- A+

O Santa Cruz terá um patrocinador master para a próxima temporada. A casa de apostas Bet dá Sorte estampará sua marca na camisa da Cobra Coral em 2025.

A Bet dá Sorte faz parte da mesma holding das Empresas dá Sorte, detentora da Pernambuco dá Sorte e outras diversas marcas distribuídas pelo Brasil.

Além de exibir sua marca nos uniformes do Tricolor, a parceria inclui uma série de iniciativas que serão realizadas em conjunto com o clube. Os valores do contrato não foram divulgados.

A nova casa de apostas substitui a Esportes da Sorte, antiga parceira que patrocinou o Santa Cruz até o fim de novembro.

Santa Cruz em 2025

Na próxima temporada, o Santa Cruz poderá disputar até três competições. No início de janeiro, o Tricolor enfrenta o Treze-PB, no Arruda, pela pré-Copa do Nordeste. Se conseguir a classificação, a Cobra Coral disputará o Regional, o Campeonato Pernambucano e a Série D do Campeonato Brasileiro.

