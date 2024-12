Santa Cruz lança novo uniforme para a próxima temporada; vendas iniciam nesta sexta (13)

A- A+

O Santa Cruz apresentou, nesta quinta-feira (12), seu novo uniforme número um, que usará na próxima temporada.

A venda da camisa iniciará nesta sexta-feira (13), no Feirão de Sócios do clube, que acontece no Shopping Tacaruna, na divisa entre Recife e Olinda, e será exclusiva para os associados do clube até o próximo domingo (15).

O horário das vendas iniciará a partir das 19h14, em referência ao ano de 1914, quando o Tricolor foi fundado.

Honrar o passado para inspirar o futuro.



Cada linha do novo manto traz a essência tricolor.

Confira os detalhes da nossa nova pele



VENDAS: a partir de amanhã, 19h14. Somente no Feirão de Sócios do Shopping Tacaruna.#LegadoCoral #SantaCruzFC #Volt pic.twitter.com/AaGQajHzol — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 13, 2024

A nova camisa traz de volta as tradicionais listras em vermelho, branco e preto na horizontal. O modelo anterior era com listras verticais.

“Hoje você veste mais que uma camisa, veste as glórias, as lutas e o orgulho de todos que caminharam antes de você…Honre o passado, faça parte do futuro”, diz um trecho do vídeo de apresentação da camisa.

LEGADO CORAL



A ansiedade chegou ao fim! Apresentamos a nova pele Coral para a próxima temporada. Uma camisa que carrega a glória de todas as nossas conquistas e dos grandes nomes que já honraram nossas cores.



VENDAS: a partir de amanhã, 19h14. Somente no Feirão de… pic.twitter.com/qpvBk3FFJ6 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 13, 2024

Os sócios que comprarem o novo uniforme até este domingo poderão receber descontos de 30% e garantir a nova camisa pelo valor de R$ 188,93.

Ainda não foi divulgado a partir de quando e quais os valores os torcedores



Veja também

Libertadores 2025 CBF lança candidatura de Brasília à sede da final da Libertadores de 2025