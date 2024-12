A- A+

CAMPEONATO ITALIANO Atalanta consegue histórico 10º triunfo consecutivo e se isola na liderança da Serie A A equipe de Bérgamo venceu na Sardenha com um gol no segundo tempo

A Atalanta sofreu para vencer por 1x0 na visita ao Cagliari, mas pela primeira vez na sua história somou dez vitórias consecutivas, o que lhe permite consolidar sua liderança na Serie A, neste sábado (14), pela 16ª rodada do campeonato italiano.

A equipe de Bérgamo venceu na Sardenha com um gol no segundo tempo (66') de Nicolo Zaniolo, apenas dois minutos depois de entrar em campo.

Os jogadores comandados pelo técnico Gian Piero Gasperini, que haviam sido derrotados na última terça-feira pelo Real Madrid na Liga dos Campeões (3-2), conquistaram todos os pontos do campeonato nacional desde que empataram na visita ao Bologna, em setembro.

Com estes três pontos, a 'Dea' soma 37 e lidera a Serie A com cinco pontos de vantagem sobre o Napoli, que joga neste sábado fora de casa contra a Udinese (9ª com 20).

Outro grande candidato ao título, a Inter de Milão (3ª com 31 pontos) disputará sua partida na segunda-feira contra a Lazio (5ª empatada em pontos com os 'nerazzurri'), embora tenha uma partida pendente contra a Fiorentina (4ª com 31 pontos) que foi interrompida depois que o jogador da 'Viola' Edoardo Bove sofreu um ataque cardíaco no dia 1º de dezembro.

Neste sábado quem também joga é a Juventus (6ª com 27 pontos), obrigada a vencer em casa o último colocado Venezia para não ficar ainda mais afastada dos líderes.

