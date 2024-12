A- A+

Futsal Sport e ASEC Caruaru iniciam decisão do Pernambucano de Futsal; saiba onde assistir Neste sábado (14), no SESC Caruaru, a partir das 13h, será realizado o jogo de ida

Sport e ASEC Caruaru vão escrever o primeiro capítulo da decisão do Campeonato Pernambucano de Futsal. Neste sábado (14), a partir das 13h, no SESC Caruaru, as equipes vão medir força pelo jogo de ida da final.

Após quase quatro meses de competição, o Campeonato Pernambucano de Futsal Adulto está chegando perto do fim. De um lado, o Sport, dono do maior investimento do Estado e da melhor campanha na primeira fase. Do outro, a tradição do ASEC Caruaru, que investiu pesado em importantes nomes do futsal local.

Ainda que possa parecer distante, as equipes se enfrentaram ainda na segunda rodada da primeira fase e o placar de 4x4 pode demonstrar o equilíbrio esperado para a decisão. Contudo, as campanhas de uma maneira geral seguiram caminhos diferentes.

Enquanto o Sport se manteve invicto e demonstrando superioridade em vários duelos, o ASEC tropeçou algumas vezes. O Leão garantiu a melhor campanha no geral e a vantagem de sempre decidir em casa. Já o time de Caruaru ficou em sexto e teve que se superar, buscando todas as classificações fora de casa.

Nas semis, o Rubro-negro até precisou suar para buscar o empate diante do Flashnet/Arcoverde, fora de casa, por 4x4. Mas uma vez dentro do ginásio Jorge Maia, no Recife, não teve dificuldades de garantir seu lugar na final e goleou por 5x2.

O ASEC vem demonstrando força do elenco nas eliminatórias. Em casa, venceu o Megaprisma/Speednet por 2x1, no jogo de ida. Já na volta, em Venturosa, soube resistir à pressão adversária e construiu mais uma vitória, dessa vez por 6x3.

Saiba onde assistir



Transmissão: Panorama Esportivo (Youtube)

Horário: 13h

Data: 14/12

Local: SESC Caruaru

