Rayssa Leal e Giovanni Vianna defendem título do Super Crown

O Brasil recebe, pelo segundo ano consecutivo, o Super Crown, a grande final da Liga Mundial de Skate Street (SLS). Com a presença de alguns medalhistas olímpicos, inclusive Rayssa Leal, o ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, recebe a competição neste final de semana e definirá o melhor skatista da temporada.

O circuito teve sete etapas ao longo do ano (quatro etapas tradicionais e três SLS Apex). Agora, o Super Crown reúne os 20 melhores homens e as dez melhores mulheres no ranking. Os três primeiros colocados de cada gênero já estão assegurados nas finais, enquanto os demais atletas terão que disputar as preliminares pelos três vagas restantes na finalíssima.

Dona de duas medalhas olímpicas, Rayssa Leal é a única brasileira que chega para essa etapa final. A maranhense é a atual vice-líder do ranking e já tem lugar garantido na grande decisão. Em todas as etapas da SLS em 2024, a brasileira foi finalista: sendo campeã em Tóquio e em San Diego, vice em Paris e quarta colocada em Sydney.

E se tratando do Super Crown, Rayssa tem um ótimo retrospecto diante da torcida. No Rio de Janeiro em 2022 e em São Paulo em 2023, a atleta levou a melhor e ficou com a coroa da disputa. Neste final de semana, as principais concorrentes são: a australiana Chloe Covell, terceira colocada do ranking, e as japonesas Liz Akama, líder do circuito, e Coco Yoshizawa, campeã olímpica em Paris-2024.

Masculino

Entre os homens, o Brasil tem uma lista maior de representantes para deixar o título em casa: Felipe Gustavo, Filipe Mota, Carlos Ribeiro e Giovanni Vianna, este último o atual campeão do Super Crown e chegando como favorito.

Giovanni é o atual líder do circuito e junto com Felipe Gustavo, segundo colocado, estão garantidos na final. Fechando a lista de pré-classificados está o norte-americano Chris Joslin.

As eliminatórias acontecem neste sábado (14), a partir das 11h30 para as mulheres e às 14h00 para os homens. As finais acontecem no domingo (15). Rayssa disputa o título a partir das 11h15, enquanto Giovanni e Felipe Gustavo às 15h.



