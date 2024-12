Em busca da primeira vitória na Superliga B, Recife Vôlei encara Ceará fora de casa

A- A+

O Recife Vôlei encara o Ceará, neste sábado (14), a partir das 18h, no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza–CE, pela 2ª rodada da Superliga B Feminina 2024/25. Após estrear com derrota na competição, a equipe recifense tenta o triunfo longe dos seus domínios para seguir na luta pelo acesso à elite do vôlei brasileiro.

Para o técnico Adalberto Nóbrega o resultado da primeira rodada serviu como uma grande lição para o elenco. "A derrota serviu para a gente acordar no processo. Não existe na Superliga B jogo fácil, jogo ganho. A gente tem que estar focado no nosso trabalho. Precisamos estar atentos durante todo o jogo, do primeiro saque ao último ponto”, explicou.

Próximo adversário, o Ceará não deve oferecer jogo fácil. A equipe, que disputa pela primeira vez a Superliga B Feminina, estreou com vitória, diante do Curitiba Vôlei, por 3 sets a 0. Apesar das dificuldades, o técnico Adalberto confia que, passada a semana de preparação, o Recife Vôlei vai buscar o resultado positivo.

“Acho que o time está motivado e concentrado para a próxima partida contra o Ceará. É um jogo difícil, na casa deles, mas estamos trabalhando forte para poder alcançar o nosso objetivo, que é a primeira vitória no campeonato. Vamos enfrentar um time estruturado e uma torcida que sempre se faz presente na arquibancada. É cabeça no lugar, foco e superação para trazermos a vitória”, afirmou.

Superliga B

Ao todo, 14 equipes participam da Superliga B. Os times duelam entre si em turno único na primeira fase, que vai até o fim de fevereiro do próximo ano. Passam para os playoffs os oito primeiros. As quartas de final serão disputadas em dois jogos, e as semifinais no formato melhor de três. A final será em jogo único, com sede a ser definida. Os dois finalistas garantem acesso.

Saiba onde assistir

Transmissão: Canal Vôlei Brasil

Onde: Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza–CE

Quando: Sábado (14), às 18h

