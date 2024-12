Melhorias no CT José de Andrade Médicis: Sport inicia obras; confira detalhes

A- A+

O Sport deu início a obras de modernização nos campos 1 e 3 do Centro de Treinamento José de Andrade Médicis. As intervenções buscam melhorar a infraestrutura e proporcionar melhores condições de treinamento para os atletas.

De acordo com nota emitida no site do clube, no Campo 1, será realizado um trabalho de drenagem e troca do gramado, que passará a ser o Bermuda Celebration, o mesmo usado na Ilha do Retiro, atendendo aos padrões da FIFA.



Além disso, um novo sistema de iluminação, com refletores da Ilha, será instalado para permitir treinos noturnos.

A grama esmeralda retirada do Campo 1 será reaproveitada no Campo 3, e os alambrados de ambos os campos passam por manutenção. O campo sintético também recebe cuidados anuais para garantir a qualidade.

Outro destaque é a finalização da nova lavanderia industrial no CT, que será inaugurada em 17 de dezembro. Antes, as demandas de lavanderia eram atendidas na sede do Clube.

O engenheiro Walter Revoredo destacou a importância das obras para a melhoria da infraestrutura, reforçando o compromisso do Clube com o desenvolvimento das suas instalações e com o bem-estar dos atletas e funcionários.

“As obras no CT são essenciais para melhorar nossa infraestrutura. A troca de gramados, instalação do novo sistema de iluminação, a nova lavanderia e todas as outras intervenções feitas mostram o compromisso de todos que fazem o Sport para ter a sua estrutura cada vez mais qualificada, como um Clube desse tamanho merece”, disse Walter Revoredo, engenheiro do Sport.

