Sport Sport anuncia renovação de contrato de Tití Ortiz Clube ativou cláusula de extensão automática estipulada no contrato do jogador argentino

O Sport informou, na tarde desta sexta-feira (13), que renovou o contrato do meio-campo Tití Ortiz. O clube ativou a cláusula de extensão automática estipulada no contrato do argentino, que seguirá na Ilha do Retiro, pelo menos, até o fim de 2025.

TITÍ ORTIZ FICA NO LEÃO!



O argentino Tití Ortiz teve seu contrato renovado com o Sport. Agora, seu vínculo se estende até dezembro de 2025! Leia mais: https://t.co/AaHhRoZJBn pic.twitter.com/iV5aF54yHm — Sport Club do Recife (@sportrecife) December 13, 2024

Ortiz chegou ao Sport em fevereiro deste ano. Foram 44 jogos, cinco gols marcados e cinco assistências distribuídas. Após oscilar entre o banco de reservas e o time titular, acabou o ano como peça importante do sistema tático do técnico Pepa.

Recentemente, em meio às conversas para definir o futuro, o atleta de 32 anos chegou a ser procurado por um time do futebol chileno, mas as tratativas não avançaram.

