Sport 1994 x Botafogo 1995: equipes históricas realizam amistoso beneficente neste domingo (15)

A- A+

Futebol e solidariedade. No próximo domingo (15), a partir das 15h, no estádio Grito da República, em Olinda, craques do Sport, campeões estaduais e do Nordeste em 1994, irão enfrentar o time do Botafogo, campeão Brasileiro em 1995, em um amistoso beneficente.

Para prestigiar a ação solidária, é necessário levar um quilo de alimento não perecível.

Pelo lado do Leão, estão confirmados nomes como Chiquinho, Sandro, Dário, Adriano, Givaldo e o treinador Givanildo Oliveira.

Convidados de outras épocas também pisarão no gramado de Rio Doce, como Carlinhos Bala, Neto Baiano, Dutra, Betão e mais.

Tratada como a 'Geração de Ouro' do clube pernambucano, o time de 1994 entrou para história do Leão. Naquele ano, o Sport conquistou o título do Campeonato Pernambucano após vencer o Náutico na final, por 2x0, com gols de Fábio e Chiquinho.

No mesmo ano, o Leão foi campeão da Copa do Nordeste após eliminar o Bahia na semifinal e o CRB na grande decisão, ambos em disputa de pênaltis.

Pelo Botafogo, Wagner, Leandro Ávila, Joilson e outros ex-atletas desembarcam em Olinda para o amistoso.

"Traga sua família para confraternizar nesse jogo, Sport Masters 94 contra Botafogo Masters 95. E, quem puder, traga o seu quilo de alimento, que será doado para instituições de caridade. Compareça", disse Chiquinho, ex-jogador do Leão.



Veja também

MOTOGP MotoGP oficializa retorno ao Brasil e etapa será disputada em Goiânia, em março de 2026