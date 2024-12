A- A+

ACIDENTE Atleta da escolinha do Sport perde dedo da mão após achar bomba em frente ao clube Criança está no Hospital da Restauração e seu estado de saúde é estável

Na manhã desta quinta-feira (12), um grave acidente assustou quem estava na Ilha do Retiro. Um menino de 11 anos perdeu um dos dedos da mão direita, após encontrar uma bomba em frente à sede do Sport.

Morador da comunidade de Caranguejo Tabaiares, nas imediações do estádio leonino, Erick Gabriel Gomes de Araújo é aluno da escolinha de futsal de um projeto social do clube e estava saindo da Ilha no momento do ocorrido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para a ocorrência por volta das 9h20.

De acordo com informações do Samu, o menino sofreu trauma e queimadura na mão direita. Ele foi imediatamente levado para o Hospital da Restauração (HR), localizado no bairro Derby, na área central da Capital pernambucana.

À reportagem da Folha de Pernambuco, o Hospital da Restauração informou que o quadro de saúde da criança é estável, mas o acidente resultou na amputação de um dos dedos da mão.

Sport se pronuncia

Através de nota oficial, o Sport se solidarizou com o jovem e sua família. De acorcdo com o Leão, "o clube fez contato com a mãe de Erick para se colocar à disposição e auxiliar no que for necessário neste momento".

O Sport ainda se colocou "à disposição das autoridades competentes para auxiliar na apuração do caso o mais rápido possível" e informou que "um Boletim de Ocorrência foi registrado pelo clube visando a elucidação célere do incidente e a busca rápida pelos responsáveis".

