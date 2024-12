A- A+

TRANSPORTE Linha Centro do Metrô do Recife fecha, na tarde esta quinta, por causa de problemas na rede aérea Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o problema ocorreu no início da tarde; fiação pegou fogo próximo ao Terminal Rodoviário de Recife

A Linha Centro do Metrô do Recife precisou ser fechada por volta das 12h30 desta quinta (12) por conta de problemas na rede aérea. Passageiros que estavam no metrô próximo ao Terminal Integrado de Passageiros (TIP), área em que parte da fiação pegou fogo, ficaram sem poder sair do veículo por alguns minutos, antes de descerem em um ponto anterior ao da estação.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU),a Linha Sul não foi afetada e continua operando normalmente. Por conta da pane na rede aérea, foram ativadas as seguintes linhas emergenciais de ônibus: 2481 - TI CAMARAGIBE/TIP, 238 - TI Jaboatão/TI BARRO e 858 TI JOANA/TI AFOGADOS/TI BARRO.

