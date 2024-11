A- A+

empréstimo Lula participa de cerimônia com Tarcísio e Nunes para assinar financiamento de expansão de metrô Ao todo, são R$ 10,65 bilhões em investimentos para financiar obras em infraestrutura e mobilidade urbana do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de uma cerimônia de assinatura de um empréstimo bilionário do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) ao estado de São Paulo ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito reeleito em SP, Ricardo Nunes (MDB).

Ao todo, são R$ 10,65 bilhões em investimentos para financiar obras em infraestrutura e mobilidade urbana do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

O encontro de Lula com Tarcísio acontece em meio ao indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela Polícia Federal por uma suposta trama golpista após a vitória do petista nas eleições de 2022. Além de Bolsonaro, 36 pessoas foram indiciadas.

Ex-ministro da Infraestrutura na gestão passada e aliado de Bolsonaro, o governador de São Paulo usou as redes sociais após o indiciamento para defender o ex-presidente, afirmando que a investigação da PF "carece de provas".

"É preciso ser muito responsável sobre acusações graves como essa. O presidente respeitou o resultado da eleição e a posse aconteceu em plena normalidade e respeito à democracia", escreveu Tarcísio.

Também é o primeiro encontro entre Lula, Nunes e Tarcísio após a eleição municipal, quando o petista apoiou Guilherme Boulos (PSOL), que saiu derrotado na disputa à prefeitura da capital. Conforme o Globo apurou, o convite partiu de Lula.

O evento formaliza contratos de financiamento do Trem Intercidades Eixo Norte (TIC Eixo Norte), que ligará São Paulo a Campinas, aquisição de novos trens para a Linha 2-Verde do Metrô e a compra de 1.300 ônibus elétricos. Também participam da cerimônia o vice-presidente, Geraldo Alckmin, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante e os ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Jader Filho (Cidades).

