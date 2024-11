A- A+

CONCURSO Miss Continente Brasil: Estudante de 21 anos da UFPE será representante de Pernambuco Isabela Castello Buarque, aluna do curso de Engenharia Química, representará Pernambuco na final do Miss Continente Brasil, que será realizada no próximo dia 5 de dezembro, em João Pessoa, na Paraíba

A estudante de Engenharia Química da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Isabela Castello Buarque, de 21 anos, é a representante de Pernambuco na final do Miss Continente Brasil, que será realizada no próximo dia 5 de dezembro, em João Pessoa, na Paraíba.

Isabela foi a entrevistada desta quinta-feira (28), no Entrevista Rádio Folha, com a âncora Patrícia Breda.

Durante a entrevista, Isabela falou sobre a sua trajetória no concurso, os bastidores da competição e os detalhes da preparação para enfrentar a etapa nacional.

Trajetória

Segundo Isabela, sua trajetória nos concursos de miss começou de forma inesperada:

"Eu achava o universo dos concursos de miss algo muito distante. Até que um belo dia, o jornalista Rafael Duarte, coordenador do concurso Miss Recife (CNB), me convidou para participar. Ele já havia trabalhado com a minha irmã, então já tínhamos uma comunicação mais próxima. Faltava apenas um dia para a seletiva, e eu fui de calça jeans, enquanto todas as meninas estavam super arrumadas, cabelo feito, maquiagem... Achei que não tinha a menor chance e me senti em um lugar diferente, mas muito inspirador. Após isso, em cerca de dois meses minha vida mudou completamente", revelou a estudante.

Embora não tenha conquistado o primeiro lugar em sua estreia nos concursos, Isabela encontrou no Miss Continente (CAP) uma nova oportunidade.

"Rafael tem uma parceria com Camila Albuquerque, minha atual coordenadora. E acabei participando do meu segundo concurso, pela franquia Continente, que é coordenada por Camila. Foi onde ocorreu meu primeiro confinamento e onde tudo começou a tomar forma. Foi nesse concurso que acabei conquistando a coroa de Miss Pernambuco", contou Isabela.

Isabela Castello Buarque representará Pernambuco na final do Miss Continente Brasil, no próximo dia 5 de dezembro, em João Pessoa, na Paraíba. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Confinamento

Durante a entrevista, Isabela detalhou como funciona o confinamento nos concursos de miss.

"É uma experiência incrível. Podemos conhecer um pouco mais das outras candidatas e participamos de diversas atividades, como provas de passarela, etiqueta, oratória, entrevistas com psicólogos, provas de habilidades, entre outras coisas. É um momento mágico, onde, pelo menos para mim, aprendemos e crescemos muito", afirmou a candidata.

No entanto, o confinamento para o Miss Continente Brasil, que será feito entre Campina Grande e João Pessoa, promete desafios ainda maiores.

"Dessa vez, o confinamento do concurso durará cinco dias. São várias provas, como elegância, melhor corpo, oratória, e até de customização de trajes. Há também a etapa final, onde apresentamos uma resposta bem elaborada para um problema, a partir de um tema relevante de interesse público. É uma oportunidade de mostrar nosso talento e inspirar outras pessoas", explicou a miss.

Propósito

Mais do que exaltar a beleza, Isabela acredita que os concursos são espaços para promover inclusão e inspirar outras pessoas.

"É muito importante trazer diversidade e representatividade para dentro dos concursos, para mostrar que todos podem participar e ser uma inspiração para outra pessoa. Quando eu era mais jovem, tinha muitos problemas com autoestima por ser muito magra. O concurso me ajudou a perceber meu valor e a inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo", disse Isabela.

Fora das passarelas, Isabela é apaixonada por animais e se dedica a causas sociais.

"Minha mãe é veterinária, e sempre gostei de ajudar animais. Faço parte de um grupo chamado Ampare, onde entregamos comida para pessoas em situação de rua e cuidamos de seus animais. É impressionante como esses cães são companheiros fiéis de seus donos. Eles precisam de cuidado tanto quanto nós", declarou a estudante.

Miss Continente Brasil

A poucos dias do concurso, Isabela está na reta final dos preparativos.

"Quando a data vai se aproximando, bate o nervosismo. Estou organizando tudo direitinho e acredito que estarei pronta, com a mala fechado, no domingo (1º) logo cedo. Estou pronta de corpo e alma para a final. Será um momento incrível, e estou aproveitando cada segundo dessa experiência única", contou a miss.

Antes de encerrar, Isabela deixou uma mensagem inspiradora aos ouvintes:

"O mais importante na vida é acreditar nos seus sonhos e aproveitar cada momento. Independente do resultado, seja feliz. Cada desafio que enfrentamos faz parte de uma história que não volta mais. Por isso, viva intensamente e aproveite ao máximo", concluiu Isabela.

A final do Miss Continente Brasil será transmitida ao vivo no Instagram oficial do concurso @mmcontinentebrasil.





