PERNAMBUCO NO TOPO Pernambucana Luana Cavalcante vence o Miss Universo Brasil 2024 Modelo se tornou a primeira miss mãe a ganhar a disputa, que aconteceu no Teatro Gamaro, em São Paulo

A representante de Pernambuco, Luana Cavalcante, de 25 anos, foi coroada a nova Miss Universo Brasil, na noite desta quinta-feira. A disputa deu vaga para o Miss Universo 2024, que será no dia 16 de novembro, no México.

A modelo competiu com outras 26 candidatas, que defenderam os outros estados do país e o Distrito Federal. O segundo lugar ficou com a miss Alagoas Gabriele Marinho, e a terceira colocação para Maria Fabiana Mata, do Rio de Janeiro.

Essa edição do concurso teve novas regras, como mulheres casadas, mães e acima de 18 anos -- sem limite de idade. Luana será a primeira mãe na história a representar o país no concurso internacional.

"Hoje, graças à uma mulher visionária que revolucionou o mundo miss e a organização do @missuniverse que implantou regras inovadoras e inclusivas,pude finalmente retornar ao Brasil para tirar do papel aquele projeto de ser miss." escreveu em uma postagem nas redes sociais. Luana acrescentou:

"Sou feliz por viver tudo isso e poder provar através do exemplo para outras mulheres que nós não precisamos nos limitar; Podemos ser e construir tudo aquilo que nos faz feliz."

Quem também esteve presente no evento foi a atual Miss Universo, a nicaraguense Sheynnis Palacios, de 24 anos, eleita no ano passado. Além dela, a gaúcha Ieda Maria Vargas, primeira brasileira eleita Miss Universo, em 1963; a mineira Natália Guimarães, vice Miss Universo 2007; Jakelyne Oliveira (Miss Brasil 2013); e a também gaúcha Deise Nunes, primeira mulher negra eleita Miss Brasil em 1986.





Luana é modelo e atriz. A jovem começou a modelar aos 13 anos e consolidou a carreira com marcas internacionais. Estreou no cinema no filme Batalha de Saipan (2022) e está no elenco de Filhos de Mangue (2023). Atualmente, ela mora na Itália, com o marido e com o filho, Pedro.

