Miss Recife 2024: concurso de beleza acontece nesta quinta (22); conheça as candidatas

O Teatro Barreto Júnior, na Zona Sul do Recife, será palco de um dos maiores concursos de beleza da região, nesta quinta-feira (22): o Miss Recife 2024.

O concurso acontece a partir das 19h30 e contará com 25 candidatas, representantes dos bairros e pontos turísticos da cidade, disputando o título da mais bela recifense.

A vencedora representará a capital no tradicional Miss Pernambuco, em 2025, e receberá R$ 50 mil em prêmios ao longo do ano.

Ao longo dos últimos 2 meses, as candidatas participaram de atividades semanais com o objetivo de preparar e aprimorar conhecimentos para a grande final.

A programação incluiu ensaios fotográficos, aulas de oratória e passarela, workshops on-line com profissionais da área da nutrição, comunicação e imagem pessoal, além da presença em eventos sociais na cidade.

O concurso é realizado pelo jornalista e produtor de eventos Rafael Duarte há 4 anos.

A ganhadora da última edição do Miss Recife foi a psicóloga Renata Marques, representando o bairro da Várzea.

Conheça as candidatas do Miss Recife 2024:

Aflitos - Alice Mergulhão

Apipucos - Isabela Castelo

Boa Viagem - Carla Santos

Beira Mar - Gabriela Lopes

Boa Vista - Tacielly Alves

Caxangá - Joyce Oliveira

Casa Amarela - Alexia Andrad

Casa Forte - Valéria Kherle

Cordeiro - Sabrina Monteiro

Derby - Jessika Brito

Espinheiro - Roberta Luíza

Graças - Lara Carvalho

Ibura - Natalia Micaela

Ilha do Leite - Débora santos

Jaqueira - Larissa Melo

Madalena - Fátima Arruda

Marco zero - Fernanda Braga

Praia Boa Viagem - Rayane Miranda

Pina - Wericka Nascimento

Recife Antigo - Raissa oliveira

Santo Antônio - Geovana Aguiar

San Martin - Clara Coutinho

Setúbal - Suellen Almeida

Torre - Carolaine Nascimento

Várzea - Rebeca Vitória

Para votar em uma das candidatas do Miss Recife 2024, basta acessar o site do concurso.