UNINASSAU e IBV realizam caravana Feminicídio Zero em Brasília Teimosa e Jaboatão dos Guararapes

Em alusão à campanha Agosto Lilás, nesta quarta (21) e quinta-feira (22), Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife, e Jaboatão dos Guararapes recebem a Caravana Feminicídio Zero, respectivamente.



A iniciativa é uma parceria da UNINASSAU e do Instituto Banco Vermelho (IBV) e conta com o apoio do Ministério das Mulheres, do Governo de Pernambuco e da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco.

Em Brasília Teimosa, a ação acontece nesta quarta (21) no Centro da Mulher Pernambucana Júlia Santiago, na Rua Dragão do Mar, das 14h às 17h.

Em Jaboatão dos Guararapes, ela ocorre no Viaduto de Prazeres também das 14h às 17h da quinta (22).

Durante a ação, a Instituição de Ensino Superior oferta para as mulheres vítimas de violência consultorias jurídicas e psicológicas por meio de seus docentes dos cursos de Direito e Psicologia.

Além disso, há a distribuição da cartilha Maria da Penha, entrega de materiais educacionais, roda de conversa sobre a quebra do ciclo da violência e distribuição de materiais do IBV.

“A Caravana Feminicídio Zero é um testemunho do nosso compromisso em oferecer apoio e acolhimento às mulheres vítimas de violência. O objetivo é proporcionar o suporte necessário para que elas possam superar a experiência traumática e reconstruir suas vidas”, comenta Sérgio Murilo Jr., diretor de Governança Social da UNINASSAU.

Para Andrea Rodrigues, presidenta do Instituto Banco Vermelho, o apoio de empresas privadas no enfrentamento da violência contra a mulher é fundamental.

“Ter uma empresa do setor de educação apoiando nosso instituto é muito animador. É preciso lembrar que essa luta é coletiva e que todos são responsáveis por mudar esse cenário", declara.

