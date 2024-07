A- A+

FEMINICÍDIO Combate ao feminicídio ganha força no Senado com instalação dos "Bancos Vermelhos" pelo Brasil A aprovação foi resultado de movimento nacional do Instituto Banco Vermelho, que defende #FeminicídioZero

O combate ao feminicídio, bandeira do Instituto Banco Vermelho(IBV), movimento nacional que enfrenta toda forma de violência contra a mulher no Brasil, foi fortalecido com a aprovação pelo Senado Federal, nessa quarta-feira (10), de projeto de Lei, defendido pelo IBV. A aprovação permite a instalação de bancos vermelhos gigantes em locais com alto fluxo de pessoas, símbolo da IBV, com informações de canais de denúncia.



O Projeto de Lei proposto pela Deputada Federal Maria Arraes (Solidariedade/PE), e tendo como relatora a Senadora Jussara Lima (PSD/PI), prevê a instalação dos "Bancos Vermelhos", que é a bandeira da campanha do IBV, entidade brasileira que atua em prol do #FeminicídioZero e do combate à violência contra a mulher em todo o País, nessa luta conta o feminicídio.

Banco Vermelho fifante, no Marco Zero do Recife /Reprodução G1

A campanha, que integra o Agosto Lilás, mês dedicado ao combate da violência contra a mulher e o feminicídio, será implementada, com o projeto de lei agora aprovado, que também garante a promoção de iniciativas de conscientização em escolas, universidades e transportes públicos, como metrôs, trens e ônibus.

Liderado por duas mulheres recifenses, Andrea Rodrigues e Paula Limongi, o Instituto Banco Vermelho é uma entidade brasileira que atua nacionalmente em diversas frentes com a #FeminicídioZero, visando a sensibilização da sociedade para o combate da violência contra a mulher.

Para a jornalista Paula Limongi, diretora executiva do IBV, a aprovação representa uma conquista para as brasileiras.

“Essa aprovação é uma grande vitória para todas as mulheres do Brasil. Prevenção é o caminho. A possibilidade de realizar essa ocupação urbana em todo o país é motivo de esperança para nós”, declara.

A instituição conta atualmente com Projetos de Lei Municipais aprovados no Recife-PE e em Araguaína-TO; um PL Estadual, protocolado e em tramitação no Estado de Pernambuco; e um PL Federal, aprovado pelo Senado nesta quarta-feira(10) e, atualmente, em tramitação para a sanção do Presidente da República.

COMUNICAÇÃO INSTITUTO BANCO VERMELHO

Diretora de Comunicação do IBV: Ana Patrícia Galvão | (81) 99402.0233

Agência de comunicação:

APCOM | @agenciaapcom | (81) 3036.2544

Isabel Nascimento | Analista em Comunicação Corporativa APCOM | (81) 98418-5615

Veja também

ARTESÃS Artesãs da "Casa de Maria" levam o Natal para a Fenearte